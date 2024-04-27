الحوثيون: إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ9 في محافظة صعدة (فيديو)

أعلن الحوثيون، اليوم السبت، إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ9 في المجال الجوي لمحافظة صعدة باليمن.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان، اليوم السبت: «انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردًّا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية السفينة النفطية البريطانية أندروميدا ستار بعدد من الصواريخ المناسبة، أدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر».

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وأضاف: "نجحت قوات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة اليمنية في إسقاط طائرة أمريكية في أجواء محافظة صعدة، في أثناء قيامها بمهام عدائية، وقد تم استهدافها بصاروخ مناسب».

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف سفينة ( ANDROMEDA STAR) النفطية البريطانية في البحر الأحمر، وإسقاط طائرة MQ9 الأمريكية في محافظة صعدة.pic.twitter.com/fvdKhbondN — العميد يحيى سريع (@army21ye) April 26, 2024

وتابع: “إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها بعون الله تعالى في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية، نصرة للشعب الفلسطيني حتى رفع الحصار ووقف العدوان”.