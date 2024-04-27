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خارج الحدود

الحوثيون: إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ9 في محافظة صعدة (فيديو)

المتحدث العسكري باسم
المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، فيتو

أعلن الحوثيون، اليوم السبت، إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ9 في المجال الجوي لمحافظة صعدة باليمن.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان، اليوم السبت: «انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردًّا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية السفينة النفطية البريطانية أندروميدا ستار بعدد من الصواريخ المناسبة، أدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر».

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وأضاف: "نجحت قوات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة اليمنية في إسقاط طائرة أمريكية في أجواء محافظة صعدة، في أثناء قيامها بمهام عدائية، وقد تم استهدافها بصاروخ مناسب».

وتابع: “إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها بعون الله تعالى في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية، نصرة للشعب الفلسطيني حتى رفع الحصار ووقف العدوان”.

 

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