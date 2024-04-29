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خارج الحدود

إذاعة جيش الاحتلال: إطلاق صاروخين من قطاع غزة تجاه إسرائيل

إطلاق صاروخين من
إطلاق صاروخين من قطاع غزة تجاه إسرائيل، فيتو

دوت صفارات الإنذار مساء اليوم الإثنين في مناطق غلاف غزة، وذلك بحسب بيان صادر عن جيش الاحتلال.

وزعمت إذاعة جيش الاحتلال مساء اليوم الإثنين إطلاق صواريخ من داخل قطاع غزة تجاه إسرائيل.

ولفت التقرير العبري إلى أنه تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه أشدود.

 

إطلاق صاروخين من قطاع غزة  تجاه إسرائيل

كما لفتت القناة ١٣ الإسرائيلية إلى أنه تم اعتراض صاروخين في أجواء مدينة سديروت.

وفي سياق آخر أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الإثنين، جريمة الاحتلال بتعمد تفخيخ المخلفات التي يتركها خلفه، وكأنه لم يكتفِ بقتل أبناء شعبنا بالقصف المباشر، فيقوم باستخدام خديعة المعلبات المفخخة، لزيادة أعداد الشهداء والجرحى، لا سيما من الأطفال الذين لا يستطيعون تمييز هذه المخلفات.

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حوادث انفجار مخلفات جيش الاحتلال


وحذر مكتب الإعلام الحكومي من تكرار حوادث انفجار مخلفات جيش الاحتلال في منازل المواطنين، لا سيما التي تكون على هيئة معلبات، حيث أصيب جراء انفجار مثل هذه المعلبات المفخخة العديد من المواطنين، كان آخرهم في منطقة الزنة بـ خان يونس الطفل محمد ياسر سمور 14 عاما، الذي أصيب بجراح خطيرة بعد أن كان يبحث عن مقتنياته الخاصة داخل منزله المقصوف ووجد معلبات طعام من مخلفات الاحتلال فقام بفتحها لتنفجر فيه وتؤدي لبتر بعض أطرافه وإصابة آخرين معه.


أكثر من 75 ألف طن متفجرات


ووفق التقديرات الأممية والتي تؤكدها تقارير الأجهزة الحكومية المختصة؛ فإن نحو 10٪؜ من القذائف والقنابل التي ألقاها جيش الاحتلال وتقدر بأكثر من 75 ألف طن متفجرات، لم تنفجر، وهو ما يعني نحو 7500 طن من القذائف والقنابل في الشوارع وأراضي المواطنين ومنازلهم وبين الركام وتحت الأنقاض في مختلف مناطق قطاع غزة؛ الأمر الذي يمثل خطورة شديدة لن تنتهي حتى بانتهاء العدوان، ما لم يتم إزالتها وتحييد خطر انفجارها.
ودعا المكتب، في بيان، المواطنين إلى عدم العبث بمثل هذه المخلفات والانتباه الشديد لما يتركه جيش الاحتلال خلفه من معلبات طعام، والتواصل مع طواقم الدفاع المدني وجهات الاختصاص بهندسة المتفجرات للتعامل مع هذه المخلفات.
كما طالب المكتب الحكومي المجتمع الدولي بإدخال الفرق الهندسية التخصصية وخبراء المتفجرات وتزويد جهات الاختصاص المحلية بالإمكانات الفنية اللازمة، للتعامل مع هذه المخلفات وإزالة خطرها عن المواطنين.


العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة


أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 اكتوبر، إلى 34488 شهيدا و77643 مصابا.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 34 شهيدا و68 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة إنه لا يزال، عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وأهابت الوزارة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.
 

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