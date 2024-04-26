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خارج الحدود

أمبري البريطانية تتلقى بلاغا عن حادثة قبالة سواحل اليمن

عمليات الحوثي، فيتو
عمليات الحوثي، فيتو

قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم الجمعة، إنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 15 ميلا بحريا إلى الغرب من مدينة المخا في اليمن، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

 

وكانت قد أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري،  يوم الأربعاء الماضي،  أنها تلقت إخطارا عن واقعة على بعد 72 ميلا بحريا إلى الجنوب الشرقي من ميناء جيبوتي.

 

وجاء في تقرير الشركة البريطانية أن السلطات تحقق في الأمر، ووجهت الشركة توصية للسفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشتبه به.

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 هجمات بالبحر الأحمر وخليج عدن

ومنذ بدء الحرب في أكتوبر 2023 بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، نفذ الحوثيون عشرات الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن ضد سفن تجارية قالوا إنها على صلة بإسرائيل، مما أدى إلى تعطيل التجارة البحرية العالمية في هذه المنطقة الاستراتيجية.

الحوثي يهاجم نحو 100 سفينة منذ بدء عملياتها

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم مؤخرًا عن مهاجمة نحو 100 سفينة منذ بدء عملياتهم.

وأدت هذه الهجمات إلى زيادة تكاليف التأمين على السفن التي تعبر البحر الأحمر، ودفعت العديد من شركات الشحن إلى تفضيل الممر الأطول بكثير حول الطرف الجنوبي للقارة الإفريقية.

وشكلت واشنطن الحليف تحالفًا متعدد الجنسيات في ديسمبر  لحماية حركة الملاحة البحرية دون النجاح في وقف الهجمات.

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