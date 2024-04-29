زيلينسكي يوجه نداء عاجلا للدول الغربية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، الدول الغربية إلى تسريع إمدادات الأسلحة إلى كييف لصد هجوم جديد تحضر له روسيا.

وأضاف زيلينسكي بحسب فرانس برس، بعد لقاء مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج "بتحالفنا معا‘ علينا أن نفشل الهجوم الروسي"، مؤكدا أن "سرعة الإمدادات تعني حرفيًّا استقرار خط الجبهة".

انفجارات شرق أوكرانيا

وأعلنت وسائل إعلام أوكرانية أن انفجارا هز مقاطعة كييف، كما هز انفجار آخر مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا.

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وذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية على "تليجرام"، أن السكان أبلغوا عن وقوع انفجارين في كل من كييف وسومي.

وبحسب الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صافرات الإنذار في تلك المناطق.

هذا ولم تصدر تقارير رسمية حول طبيعة الانفجارات أو الأماكن التي تم استهدافها.

تراجع القوات الأوكرانية

وكان قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، قال أمس الأحد، إن القتال اشتد في الشرق مع تراجع قوات بلاه إلى مواقع جديدة غربي ثلاث بلدات في الجبهة الشرقية، حيث تمركزت قوات روسية في عدة مواقع.

وأكد سيرسكي عبر تيليجرام أن "الوضع على الجبهة تفاقم"، مضيفا أن الوضع "الأصعب" في مناطق غربي مارينكا وشمال غربي أفدييفكا التي استولت عليها القوات الروسية في فبراير.

وأضاف سيرسكي أن القوات الأوكرانية اتخذت مواقع جديدة غربي بلدتي بيرديتشي وسيمينيفكا اللتين تقعان شمالي أفدييفكا، وكذلك في بلدة نوفوميخيليفكا جنوبا بالقرب من مارينكا.

وتابع: "بوجه عام، حقق العدو بعض النجاحات التكتيكية في هذه المناطق، لكنه لم يتمكن من الحصول على أفضلية في العمليات".

وتشير خرائط ساحة المعركة التي أعدها محللون عسكريون إلى أن القوات الروسية تقدمت أكثر من 15 كيلومترا في اتجاه قرية أوشيريتين منذ الاستيلاء على أفدييفكا.

المنطقتان الأكثر سخونة

وتعد بلدة تشاسيف يار التي لا تزال تحت سيطرة كييف ساحة معركة رئيسية قادمة نظرا لموقعها على أرض مرتفعة قد تكون بوابة لدخول مدن كوستيانتينيفكا وسلوفيانسك وكراماتورسك.

ووصف سيرسكي تشاسيف يار وقرية إيفانيفسكي الواقعة إلى الشمال الشرقي منها بأنهما "المنطقتان الأكثر سخونة" في ذلك الجزء من الجبهة.

ووجه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مناشدة جديدة للشركاء الدوليين للإسراع بتزويد بلاده بأسلحة حتى يتسنى لها الحفاظ على مواقعها وتعطيل الخطط الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1145 عسكريا وتدمير مستودعات للذخيرة وحظائر للمسيرات في 3 مطارات عسكرية للقوات الأوكرانية وإسقاط 46 مسيرة أطلقتها قوات كييف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.