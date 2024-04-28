روسيا تعلن استهداف 3 مطارات أوكرانية والقضاء على 1145 عسكريا خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1145 عسكريا وتدمير مستودعات للذخيرة وحظائر للمسيرات في 3 مطارات عسكرية وإسقاط 46 مسيرة أطلقتها قوات كييف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
- عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها وصدت 3 هجمات بمحيط نوفوسيلوفسكويه بجمهورية لوغانسك وكبدت العدو 270 قتيلا، ودمرت مدافع وأسلحة ورادارا غربية.
خسائر الجيش الأوكراني خلال الحرب
- حسنت قوات "الجنوب" مواقعها وصدت 4 هجمات بمنطقة تشاسوف يار بجمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر العدو 360 جنديا ومدافع غربية ومحطتي Enclave ومستودعي ذخيرة.
- حسنت قوات "المركز" مواقعها في دونيتسك بتحرير نوفوباخموتوفكا وصدت 10 هجمات وتم تكبيد العدو 380 قتيلا ومدافع غربية وآليات.
- عززت قوات "الشرق" مواقعها في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك وبلغت خسائر العدو 85 عسكريا ومدافع غربية ومحطة Enclave-N ومستودع ذخيرة.
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
- ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدته 50 عسكريا وآليات ومدافع ومحطة Enclave-N.
- دمرت قواتنا حظائر للمسيرات في مطار كامينكا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك.
- تم تدمير مستودعات للذخيرة في مطاري بريلوكي في مقاطعة تشيرنيغيف، وفي ستاروقسطنطينوف بمقاطعة خميلنيتسكي، وتجمعات للمرتزقة الأجانب والجيش الأوكراني.
- إسقاط 46 مسيرة أوكرانية.
- إسقاط 5 صواريخ تكتيكية ATACMS.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.