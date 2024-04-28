روسيا تعلن استهداف 3 مطارات أوكرانية والقضاء على 1145 عسكريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1145 عسكريا وتدمير مستودعات للذخيرة وحظائر للمسيرات في 3 مطارات عسكرية وإسقاط 46 مسيرة أطلقتها قوات كييف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها وصدت 3 هجمات بمحيط نوفوسيلوفسكويه بجمهورية لوغانسك وكبدت العدو 270 قتيلا، ودمرت مدافع وأسلحة ورادارا غربية.

خسائر الجيش الأوكراني خلال الحرب

حسنت قوات "الجنوب" مواقعها وصدت 4 هجمات بمنطقة تشاسوف يار بجمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر العدو 360 جنديا ومدافع غربية ومحطتي Enclave ومستودعي ذخيرة.

حسنت قوات "المركز" مواقعها في دونيتسك بتحرير نوفوباخموتوفكا وصدت 10 هجمات وتم تكبيد العدو 380 قتيلا ومدافع غربية وآليات.

عززت قوات "الشرق" مواقعها في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك وبلغت خسائر العدو 85 عسكريا ومدافع غربية ومحطة Enclave-N ومستودع ذخيرة.

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدته 50 عسكريا وآليات ومدافع ومحطة Enclave-N.

دمرت قواتنا حظائر للمسيرات في مطار كامينكا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك.

تم تدمير مستودعات للذخيرة في مطاري بريلوكي في مقاطعة تشيرنيغيف، وفي ستاروقسطنطينوف بمقاطعة خميلنيتسكي، وتجمعات للمرتزقة الأجانب والجيش الأوكراني.

إسقاط 46 مسيرة أوكرانية.

إسقاط 5 صواريخ تكتيكية ATACMS.

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