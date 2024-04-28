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خارج الحدود

روسيا تعلن استهداف 3 مطارات أوكرانية والقضاء على 1145 عسكريا خلال 24 ساعة

حرب روسيا وأوكرانيا،
حرب روسيا وأوكرانيا، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1145 عسكريا وتدمير مستودعات للذخيرة وحظائر للمسيرات في 3 مطارات عسكرية وإسقاط 46 مسيرة أطلقتها قوات كييف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

  • عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها وصدت 3 هجمات بمحيط نوفوسيلوفسكويه بجمهورية لوغانسك وكبدت العدو 270 قتيلا، ودمرت مدافع وأسلحة ورادارا غربية.

 

خسائر الجيش الأوكراني خلال الحرب

  • حسنت قوات "الجنوب" مواقعها وصدت 4 هجمات بمنطقة تشاسوف يار بجمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر العدو 360 جنديا ومدافع غربية ومحطتي  Enclave ومستودعي ذخيرة.
  • حسنت قوات "المركز" مواقعها في دونيتسك بتحرير نوفوباخموتوفكا وصدت 10 هجمات وتم تكبيد العدو 380 قتيلا ومدافع غربية وآليات.
  • عززت قوات "الشرق" مواقعها في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك وبلغت خسائر العدو 85 عسكريا ومدافع غربية ومحطة Enclave-N ومستودع ذخيرة.

 

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدته 50 عسكريا وآليات ومدافع ومحطة Enclave-N.
  • دمرت قواتنا حظائر للمسيرات في مطار كامينكا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك.
  • تم تدمير مستودعات للذخيرة في مطاري بريلوكي في مقاطعة تشيرنيغيف، وفي ستاروقسطنطينوف بمقاطعة خميلنيتسكي، وتجمعات للمرتزقة الأجانب والجيش الأوكراني.
  • إسقاط 46 مسيرة أوكرانية.
  • إسقاط 5 صواريخ تكتيكية ATACMS.

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