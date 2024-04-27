السبت 27 أبريل 2024
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خارج الحدود

تمهيدا لهجوم كبير على كييف، سر الضربات الروسية على خطوط السكك الحديدية في أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية،
الحرب الروسية الأوكرانية، فيتو

تسعى روسيا إلى عرقلة المساعدات العسكرية التي قدمتها الدول الغربية إلى أوكرانيا، خلال الأيام الماضية، خاصة بعد إرسال الولايات المتحدة الأمريكية صواريخ بعيدة المدى تشكل تهديد للعمق الروسي.

الهجمات الروسية على خطوط السكك الحديدية 

وأكدت تقارير إعلامية أن الجيش الروسي كثف من هجماته على خطوط السكك الحديدية الأوكرانية خلال الفترة الأخيرة، وذلك من أجل قطع الإمدادات العسكرية وبينها المساعدات الغربية، استعدادًا لشن هجوم جديد.

وذكر مسئول أوكراني كبير في حديث له مع وكالة فرانس بريس، أن هذه الهجمات التي تنفذها روسية هي إجراءات تقليدية قبل شن هجوم كبير متوقع خلال الأسابيع المقبلة. وأكد أن الهدف منهشل الإمدادات ونقل الشحنات العسكرية الغربية إلى أوكرانيا.

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استهداف الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا 


وفي وقت سابق، شنت القوات الروسية هجوما على منطقة دونيتسك (شرقا) التي يقسمها خط الجبهة، قُتل ثلاثة موظفين في شركة أوكرزاليزنيتسيا للسكك الحديد بهجوم على موقع للقطارات.

وفي السياق ذاته  أصيب عشرة مدنيين جراء هجوم صاروخي على محطة بالاكليا للقطارات في منطقة خاركيف (شمال شرقي البلاد)، ولحقت أضرار بالبنى التحتية للسكك الحديد في سميلا (منطقة تشركاسي، وسط).

وتسبب قصف كثيف على مواقع تابعة للسكك الحديد في مدينة دنيبرو ومنطقتها (وسط شرق البلاد) إلى مقتل موظفة لدى شركة أوكرزاليزنيتسيا وإصابة سبعة أشخاص آخرين في 19 أبريل.

وقبل أسبوع، تعرضت محطة سومي للقطارات (شمالا) لأضرار جراء ضربة.من جهته، أكد الجيش الروسي الجمعة أنه قصف "قطارًا يحمل أسلحة غربية ومعدات عسكرية" في بلدة أوداتشنيه في منطقة دونيتسك الأوكرانية (شرقا)، بالإضافة إلى "قوات ومعدات" عسكرية في بالاكليا.

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أوكرانيا تعلن تصديها لصواريخ روسية، وموسكو: أسقطنا 66 مسيرة

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روسيا تعلن قصف قطار يحمل أسلحة غربية إلى أوكرانيا

 

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