الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

انفجارات في مقاطعة كييف ومدينة سومي في أوكرانيا

انفجارات في مقاطعة
انفجارات في مقاطعة كييف، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية ، أعلنت وسائل إعلام أوكرانية أن انفجارا هز مقاطعة كييف، كما هز انفجار آخر مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية على "تليجرام"، أن السكان أبلغوا عن وقوع انفجارين في كل من كييف وسومي.

وبحسب الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صافرات الإنذار في تلك المناطق.

هذا ولم تصدر تقارير رسمية حول طبيعة الانفجارات أو الأماكن التي تم استهدافها.

Advertisements

تراجع القوات الأوكرانية

 

وكان قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، أمس الأحد، قد قال إن القتال اشتد في الشرق مع تراجع قوات بلاه إلى مواقع جديدة غربي ثلاث بلدات في الجبهة الشرقية، حيث تمركزت قوات روسية في عدة مواقع.

وأكد سيرسكي عبر تيليجرام أن "الوضع على الجبهة تفاقم"، مضيفا أن الوضع "الأصعب" في مناطق غربي مارينكا وشمال غربي أفدييفكا التي استولت عليها القوات الروسية في فبراير.

وأضاف سيرسكي أن القوات الأوكرانية اتخذت مواقع جديدة غربي بلدتي بيرديتشي وسيمينيفكا اللتين تقعان شمالي أفدييفكا، وكذلك في بلدة نوفوميخيليفكا جنوبا بالقرب من مارينكا.

وتابع: "بوجه عام، حقق العدو بعض النجاحات التكتيكية في هذه المناطق، لكنه لم يتمكن من الحصول على أفضلية في العمليات".

وتشير خرائط ساحة المعركة التي أعدها محللون عسكريون إلى أن القوات الروسية تقدمت أكثر من 15 كيلومترا في اتجاه قرية أوشيريتين منذ الاستيلاء على أفدييفكا.

المنطقتان الأكثر سخونة


وتعد بلدة تشاسيف يار التي لا تزال تحت سيطرة كييف ساحة معركة رئيسية قادمة نظرا لموقعها على أرض مرتفعة قد تكون بوابة لدخول مدن كوستيانتينيفكا وسلوفيانسك وكراماتورسك.

ووصف سيرسكي تشاسيف يار وقرية إيفانيفسكي الواقعة إلى الشمال الشرقي منها بأنهما "المنطقتان الأكثر سخونة" في ذلك الجزء من الجبهة.

ووجه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مناشدة جديدة للشركاء الدوليين للإسراع بتزويد بلاده بأسلحة حتى يتسنى لها الحفاظ على مواقعها وتعطيل الخطط الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1145 عسكريا وتدمير مستودعات للذخيرة وحظائر للمسيرات في 3 مطارات عسكرية للقوات الأوكرانية وإسقاط 46 مسيرة أطلقتها قوات كييف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحرب الروسية الأوكرانية أوكرانية مدينة سومي أوكرانيا كييف مقاطعة كييف

مواد متعلقة

أوروبا تصدم أوكرانيا: لن نذهب للموت من أجل دونباس ولكن سندعمكم

روسيا تدمر 17 مسيرة أطلقتها أوكرانيا

نيويورك تايمز تتهم أمريكا بتسليح أوكرانيا علانية وإسرائيل سرًّا

روسيا تستهدف فندقا يأوي مرتزقة جنوبي أوكرانيا
ads

الأكثر قراءة

المهندس خالد عباس يكشف عدد سكان العاصمة الإدارية

بعد المشادة مع كلوب، ليفربول يفتح باب العروض لبيع محمد صلاح

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة في قضية مقتل الجواهرجي حسني الخناجري

السر في شيكابالا، الزمالك يكشف سبب احتفال مصطفى شلبي المثير للجدل (فيديو)

الزمالك ضد نهضة بركان، موعد مباراتي نهائي الكونفدرالية

إمام الحرم المكي الشيخ السديس يطلب "إندومي" من وفد إندونيسي (فيديو)

أبرزها زيت الزيتون وزيت جوز الهند، مواد طبيعية لتقليل التجاعيد في الوجه

انفجارات في مقاطعة كييف ومدينة سومي في أوكرانيا

منوعات

المزيد

ليبيا، حبس مسئول بإذاعة القرآن الكريم بتهمة الاستيلاء على 130 ألف دينار

مصرع شخصين في الولايات المتحدة بسبب أعاصير تورنادو وقرار عاجل من السلطات

سبب حظر الفواكه في ملاعب ألمانيا خلال يورو 2024

ساعة عثر عليها عقب غرق تايتانيك تباع بمبلغ خيالي

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الأحد 28 أبريل 2024

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 28-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

3 أندية عربية.. الفرق المتأهلة من أفريقيا لكأس العالم للأندية 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29- 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads