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منوعات

أوكرانيا ترسل طلب استدعاء الخدمة العسكرية لرجل متوف

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية ، اعترف المركز الإقليمي للتجنيد والدعم الاجتماعي الأوكراني بأنها أرسلت طلب استدعاء للخدمة العسكرية لرجل متوف في  كييف.

وقال المركز في بيان: "انتشرت معلومات على الإنترنت حول استدعاء تم إرساله إلى عنوان مواطن أوكراني متوف في منطقة أوبولونسكي في كييف. ونبلغكم أن مثل هذه الحالات ليست فردية، وتحدث بسبب أن المواطنين لا يبادرون إلى تحديث بياناتهم الشخصية في الوقت المحدد".

ووقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم مشروع قانون يوسّع نطاق التعبئة بعد الخسائر البشرية الفادحة لهجوم قواته المضاد، وتحضيرا "لهجوم مضاد ثان".

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ويمنع القانون الذي تبناه البرلمان الأوكراني في 11 أبريل الجاري التسريح من الخدمة حتى أجل غير مسمى، متجاهلا خدمة مئات الآلاف منذ فبراير 2022.

في نهاية الشهر الماضي أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن قوات كييف خسرت منذ بداية العام أكثر من 71 ألف فرد و11 ألف آلية عسكرية وقطعة سلاح، بواقع أكثر من 3 أضعاف خسائرها لنفس الفترة من العام الماضي.

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الحرب الروسية الأوكرانية المركز الإقليمي للتجنيد والدعم الاجتماعي الأوكراني كييف منطقة أوبولونسكي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

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