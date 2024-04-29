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خارج الحدود

وزير الخارجية البريطاني: عرض سخي بوقف إطلاق النار 40 يوما بغزة مقابل إطلاق المحتجزين

ديفيد كاميرون وزير
ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني، فيتو

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون مساء اليوم الإثنين المقترح الحالي المقدم  لحركة حماس يتضمن إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين.

وقف اطلاق النار في غزة


واستطرد وزير الخارجية البريطاني بحسب تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية ان الصراع لن ينتهي حتى إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة
ولفت الي أن هناك عرض سخي لوقف إطلاق النار لمدة 40 يوما في غزة مقابل إطلاق سراح المحتجزين
من ناحية اخرى قال  وزير الخارجية الأمريكية  أنتوني بلينكن، إن الطريقة الأكثر فعالية لتخفيف الوضع الإنساني في غزة هي وقف إطلاق النار، مضيفا:" شهدنا  تقدما ملموسا بشأن المساعدات خلال الأسابيع الماضية، لكن مازال هناك حاجة لمزيد".

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وأكد أنه يجب تعزيز الجهود لتحقيق الاستقرار ومنع توسيع الصراع في المنطقة، مشيرا الي أن الطريقة الأكثر فعالية لتخفيف الوضع الإنساني في غزة هي التوصل لقرلر من شأنه وقف اطلاق النار.
ووصل وزير الخارجية الأمريكي، الي السعودية، اليوم الاثنين، ضمن جولة في المنطقة تشمل الأردن وإسرائيل، وذلك حسبما أفادت شبكة  وقناة “سكاي نيوز” عربية.


بلينكن في السعودية 


ومن المقرر أن يلتقي بلينكن في الرياض عددا من المسؤولين السعوديين لبحث الجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار في غزة، إضافة إلى ضمان استمرار المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإطلاق سراح المحتجزين.


المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض


وكان  وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أكد أمس الأحد خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض:"علينا أن ننتقل من الكلام إلى الفعل، إلى خطوات ملموسة على الأرض وهذا ما سأناقشه مع وزير الخارجية الأمريكي".
ومن المقرر أن يجتمع بلينكن اليوم مع مسؤولين خليجيين بما في ذلك قطر التي تتوسط إلى جانب مصر في خطة لوقف حرب غزة وإطلاق سراح المحتجزين، والتي أعلنت حماس أنها ستقدم ردها عليها اليوم الإثنين.
 

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