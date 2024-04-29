الإثنين 29 أبريل 2024
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محافظات

أوقاف الإسماعيلية تستقبل قافلة مساعدات قبل دخولها قطاع غزة (صور)

جانب من استقبال القافلة،
جانب من استقبال القافلة، فيتو

استقبل الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، وعدد من قيادات المديرية، قافلة المساعدات الإنسانية الخاصة بوزارة الأوقاف، المتجهة إلى أهالى قطاع غزة، وذلك خلال مرورها من محافظة الإسماعيلية.  

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دعم الأوقاف لأهالي قطاع غزة 

ومن جانبه أكد الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، مواصلة وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في مساندة أهالى قطاع غزة، وذلك ضمن الجانب الإنساني للوزارة.  

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جانب من استقبال القافلة، فيتو
جانب من استقبال القافلة، فيتو
جانب من استقبال القافلة، فيتو

افتتاح عدد من المساجد الجديدة 

ومن جهة أخرى تفتتح  وزارة الأوقاف ( 19 ) مسجدًا يوم الجمعة المقبل الموافق 3 / 5 / 2024م، منها ( 15 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا. 

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى. 

جانب من استقبال القافلة، فيتو
جانب من استقبال القافلة، فيتو
جانب من استقبال القافلة، فيتو

إجمالي المساجد الجديدة

ويصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 942 ) مسجدًا منها ( 734 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 208 ) مساجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 3/ 5 / 2024م عدد ( 11964 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو ( 18 ) مليارًا و( 269 ) مليون جنيه.

 

جانب من استقبال القافلة، فيتو
جانب من استقبال القافلة، فيتو
جانب من استقبال القافلة، فيتو
جانب من استقبال القافلة، فيتو

خريطة افتتاح المساجد الجديدة 

مديرية أوقاف الشرقية
1. مسجد محمد فريد خميس – مدينة العاشر من رمضان
مديرية أوقاف أسيوط
2. مسجد الرحمن البحري – قرية أمشول – مركز ديروط
3. مسجد سعد بن أبي وقاص – قرية بني رافع – مركز منفلوط
4. مسجد الرحمن – قرية الهدايا – مركز أسيوط
 

جانب من استقبال القافلة، فيتو
جانب من استقبال القافلة، فيتو
جانب من استقبال القافلة، فيتو
جانب من استقبال القافلة، فيتو

مديرية أوقاف الفيوم
5. مسجد البدوي - الإعلام - الفيوم جنوب 
6. مسجد الريان الشرقي - الشواشنة - يوسف الصديق
7. مسجد الرحمن - الشواشنة - يوسف الصديق 
8. مسجد الرحمة - منشأة حلفا - إطسا 
 

مديرية أوقاف المنيا
9. مسجد علي بن أبي طالب – منشية الدهب – مركز المنيا
10. مسجد عمر بن عبد العزيز – عزبة جابر – مركز مغاغة 
11. مسجد الحاج قطب – نجع قطب – شلقام – مركز بني مزار
 

مديرية أوقاف سوهاج
12. مسجد عباد الرحمن – نجوع مازن شرق – دار السلام 
13. مسجد التقوى – نجع بريدي – قرية الدويرات - المنشأة
مديرية أوقاف بني سويف
14. مسجد الأماني – قرية 1 – مركز سمسطا 
مديرية أوقاف البحيرة
15. مسجد عمر بن الخطاب – قرية ششت الأنعام – مركز إيتاي البارود
 
 

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