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خارج الحدود

بلينكن يطالب حماس بسرعة تحديد موقفها من مقترحات هدنة غزة

بلينكن، فيتو
بلينكن، فيتو

طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حركة حماس بضرورة أن تقرر بسرعة موقفها من مقترحات الهدنة لتغيير الوضع في غزة.

 

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قال  وزير الخارجية الأمريكية   إن الطريقة الأكثر فاعلية لتخفيف الوضع الإنساني في غزة هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

المساعدات الانسانية في غزة 

وأكد بلينكن خلال اجتماعه في الرياض مع وزراء الخارجية في دول الخليج أن المساعدات الإنسانية ستكون محور التركيز خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى  تقدم ملموس  في وضع المساعدات خلال الأسابيع القليلة الماضية لكن هناك حاجة إلى المزيد.

ملف الأزمة في غزة 

ووصل وزير الخارجية الأمريكي في وقت سابق اليوم إلى العاصمة السعودية، حاملا ملفات الأزمة في غزة والتوتر في البحر الأحمر وقضايا المنطقة لطاولة المباحثات.

في حديثه في الرياض خلال افتتاح اجتماع بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، قال بلينكن إن واشنطن تواصل جهودها لمنع اتساع نطاق الحرب في غزة.

التقى الأمير فيصل بن فرحان،  وزير الخارجية السعودي، اليوم الاثنين، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على هامش الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول المجلس مع الولايات المتحدة الأمريكية.

تطورات الأوضاع في غزة

وجرى خلال اللقاء، استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح الفلسطينية، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى مناقشة بذل كل الجهود لضمان إدخال المساعدات الإنسانية الملحّة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين الجانبين 

من جانبه، قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي إن انعقاد الاجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي يأتي تأكيدا على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين الجانبين.

وأضاف أن "اجتماعنا اليوم يأتي في ظروف خاصة تشهدها المنطقة"، مشددا على ضرورة تبني المجتمع الدولي لوقف التصعيد والعنف في الضفة الغربية ووقف الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية".

وحذر من أن المنطقة تواجه التوتر وعدم الاستقرار بسبب الحرب في غزة والتصعيد بين إيران وإسرائيل والتصعيد في البحر الأحمر وخطر الانتشار النووي.

كما نبه إلى أن استمرار التصعيد بين إيران وإسرائيل ينذر بتفجر الأوضاع في المنطقة مما يتطلب من كل الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

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