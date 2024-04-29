خالد الأبرق: التحول الرقمي لم يعد رفاهية وإنشاء مركز تحكيم رياضي عربي ضرورة (فيديو وصور)

المؤتمر العربي الثالث للرياضة والقانون، أعرب الإعلامي خالد الأبرق عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر العام الثالث للرياضة والقانون، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2024، ويعقد تحت عنوان "آليات تعزيز الفعالية المهنية لمؤسسات التحكيم الرياضى العربي".

وقدم خالد الأبرق الحاصل على ماجستير في القانون الدولي (عقود الرعاية الرياضية) ودكتوراه في القانون الدولي الخاص (التشريعات الرياضية)، ورقة عمل بعنوان “التحكيم الإلكتروني والمنازعات الرياضية”.

وناقش خالد الأبرق، خلال ورقة العمل، انعكاسات التحول الرقمي على المجتمع بصفة عامة وانعكاسات هذا التحول على المجتمع الرياضي بصفة خاصة.

وقال إن التحكيم الإلكتروني في المنازعات الرياضية أصبح يمثل أهمية كبيرة.

وأكد أن الحديث عن التحول الرقمي لم يعد نوعا من الرفاهية، ولكنه دخل مرحلة الضرورة، خاصة في بلدان العالم النامي، التي يتزايد الاهتمام بالتحول الرقمي فيها ليمثل أولوية متقدمة وضرورة قصوى.

وواصل: إن جائحة كورونا بانعكاساتها المختلفة كان لها دور مهم ومحوري في تسريع الاهتمام بالجانب الإلكتروني.

وواصل الإعلامي خالد الأبرق حديثه عن انعكاس التحول الرقمي على الجانب الرياضي بصفة خاصة.

وقال إن توقيع العقود وبث المباريات في الرياضة أصبح العديد منه إلكترونيا في الوقت الحالي.

وتابع:" إن 75% من النزاعات الرياضية هي نزاعات إدارية مثل منع شخص من الترشح أو فصل شخص آخر.

وأوضح أن الرسوم التي تدفع في التحكيم الرياضي للفصل في النزاعات الرياضية كبيرة جدا خاصة على الأندية الصغيرة وأصحاب الألعاب الفردية.

وقال:" بينما ستكون تكلفة حل النزاعات الإدارية مع القاضي الطبيعي بسيطة وميسرة".

واقترح حلا وسطا وهو أن يقوم مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بمجالس إدارات الأندية والاتحادات.

وتساءل: لماذا لا يكون هناك مركز تحكيم رياضي عربي مثل ما نقوم بتشكيل لجان في الدورات الأولمبية".

وقال:" نحن 11 دولة مشاركة في المؤتمر وأود أن أطرح عليهم مقترحا بضرورة إنشاء مركز تحكيم إلكتروني ولو قمنا بتنفيذه اليوم ستصبح تكلفته أقل من الغد.

المؤتمر العربي الثالث للرياضة والقانون

ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على آليات تطوير القدرة المؤسسية والفاعلية المهنية لمؤسسات التحكيم الرياضى العربية، ودعم استقلاليتها لتكون صاحبة الولاية في الفصل في المنازعات الرياضية، بإجراءات مرنة وسريعة من خلال محكمين مؤهلين على غرار محكمة التحكيم الرياضي، من حيث تنظيم وتقسيم الدوائر إلى دوائر (عادية – استئناف – منشطات)، بالإضافة إلى الدوائر المؤقتة أثناء الفعاليات الرياضية العربية، وكذلك من حيث إعداد قوائم المحكمين، وإجراءات التقاضي أمام محكمة التحكيم الرياضي.

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ويتناول المؤتمر عدة محاور من أهمها عرض مبادئ الميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية بشأن تسوية المنازعات الرياضية، الأطر التشريعية لمؤسسات التحكيم الرياضي العربية، التوازن بين استقلالية مؤسسات التحكيم الرياضي العربية ومبدأ سيادة الدولة، النظم الإجرائية لتسوية المنازعات الرياضية أمام مراكز وغرف وهيئات التحكيم العربية، آليات تعزيز القدرة المؤسسة والفاعلية المهنية لمؤسسات التحكيم الرياضي، تنمية مهارات الكفاءات البشرية في مجال التحكيم الرياضي، عرض سبل تقوية العلاقة بين مراكز وغرف وهيئات تسوية المنازعات الرياضية في الدول العربية، بمحكمة التحكيم الرياضي، عرض تجارب لغرف ومراكز التحكيم الرياضي العربية.

ويشارك بالمؤتمر نخبة من مسئولي الاتحادات الرياضية المصرية والعربية والوطنية، وزارات الشباب والرياضة بالدول العربية، اللجان الأولمبية والباراليمبية العربية، رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأمناء ومديرى الاتحادات الرياضية العربية، الإدارات الرياضية بالقطاعات العسكرية والشرطية، الإدارات الرياضية في المصالح الحكومية والأندية الرياضية العربية والمراكز واللجان المعنية بالتحكيم الرياضي في الدول العربية والمراكز واللجان المعنية بالتحكيم الرياضي في الدول العربية.