السيناريوهات المتوقعة للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة.. القاهرة تواصل جهودها لإتمام الصفقة.. ونتنياهو يماطل من أجل مصلحته الشخصية

تعد المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بارقة الأمل الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من القطاع، خاصة في ظل استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على القطاع وتجهيزه لشن عملية اجتياح بري لمدينة رفح جنوب القطاع.

مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

ذهب وفد أمني مصري في زيارة إلى إسرائيل لتقديم المقترح المصري لعرضه على تل أبيب وحركة المقاومة الفلسطينية حماس.

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وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن إسرائيل أعطت الوسطاء المصريين الضوء الأخضر للمضي قدما في صفقة الأسرى مع حماس.

وتحاول مصر جاهدة من أجل التوصل إلى صفقة وحل الأزمة، ويهدف المقترح المصري إلى تجميد العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، حيث أكدت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر مطلع على المفاوضات أن المباحثات مع الجانب المصري إيجابية من ناحية الرغبة في التوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى.

الوصول إلى هدنة بقطاع غزة

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولين أمريكيين قالوا: "لا نعتقد أن الهجــوم على رفح الفلسطينية وشيك والواقع على الأرض يدعم هذا التقييم".

وقال مصدر رفيع المستوى: إن هناك تقدما ملحوظا في تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي بشأن الوصول إلى هدنة بقطاع غزة.

مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

وهناك تقدما ملحوظا في تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي بشأن الوصول إلى هدنة بقطاع غزة.

وفي السياق ذاته قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان:أعتقد أن هناك زخما جديدا في المحادثات بشأن "الرهائن". هناك جهود جديدة من قبل مصر وإسرائيل لإيجاد طريقة للمضي قدما في المحادثات بشأن غزة.

وأضاف:" أعربنا لإسرائيل عن قلقنا العميق بشأن عملية عسكرية كبيرة في رفح. ليس من الواضح بالنسبة لنا ما إذا كانت هناك خطة إسرائيلية ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ بشأن رفح".

وتابع البيت الأبيض في بيانه:" سياستنا تجاه إسرائيل تحددها الخطوات التي تتخذها بشأن تسهيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.".

ويأتي ذلك في ظل استعداد جيش الاحتلال الإسرائيلي لشن هجوم بري على رفح، وقالت إذاعة جيش الاحتلال ف إنه تم إجلاء قرابة 150 ألف مواطن إلى الشمال كجزء من الاستعدادات لعملية برية في رفح.

الخطط الخاصة برفح جاهزة

جدير بالذكر أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن الخطط الخاصة برفح جاهزة للتنفيذ بانتظار قرار المستوى السياسي بحسب خبر عاجل لقناة العربية.

وعلى الجانب الآخر قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، إنه لن يكون هناك أمن دون سيطرتهم على قطاع غزة.جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الخطط الخاصة برفح جاهزة للتنفيذ بانتظار قرار المستوى السياسي بحسب قناة العربية

وتحاول حكومة نتنياهو عرقلة أي مبادرة لوقف إطلاق النار في غزة لحين تنفيذ عملية اجتياح رفح البرية للقضاء علي حماس.

وقال اللواء نصر سالم، الخبير العسكري والمحلل الإستراتيجي، إن حماس لا تعترض على المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة.

إسرائيل تعرقل وقف إطلاق النار في غزة

وأضاف اللواء نصر سالم أن مطالب حماس محددة وواضحة منذ اللحظة الأولى وهي مطالب شرعية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن المطالب تتركز على وقف إطلاق النار في غزة وإعادة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة، وتبادل الأسرى.

وأكد أن الأزمة تأتي من الموقف الإسرائيلي الذي يعرقل أي مبادرة لوقف إطلاق النار في غزة، خاصة أن نتنياهو مصر على عملية اجتياح رفح.

المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة

وأضاف أن المشكلة الكبيرة التي تعوق التوصل لاتفاق تهدئة في غزة، هي رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في استمرار القتال، من أجل مصلحته الشخصية، لأنه يعلم جيدا انه في حال توقف الحرب سيدخل السجن.

وفي السياق ذاته قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية السابق، إن مصر قادرة على التوصل لاتفاق فلسطيني إسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف أن الأزمة الكبرى تأتي من نتنياهو الذي يعرقل أي مبادرة لوقف إطلاق النار في غزة لحين تنفيذ عملية اجتياح رفح لأنه يعلم جيدا في حال توقف الحرب سيدخل السجن.

وأشار جمال بيومي إلى أن إسرائيل تستخدم ورقة اجتياح رفح لابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية والضغط على مصر، إلا أن القاهرة تعتبر رفح خط أحمر لأن ذلك سيضر باتفاقية السلام.

وأعرب جمال بيومي عن توقعه بعدم وصول الطرفين إلى اتفاق وقف إطلاق النار لأن هناك تقاطع كبير في المطالب.

رد حماس على مقترح التهدئة في غزة

وبذلت مصر جهود كبيرة على مدار الأيام القليلة الماضية، للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ولاقت المبادرة المصرية قبول لدى أغلب أعضاء الحكومة الإسرائيلية، وتم إرسال البنود لحماس لتلقي الرد عليها.

ويجري الوفد الأمني المصري مباحثات موسعة مع وفد حركة حماس اليوم في القاهرة.

وأكد مسئول رفيع في حماس أنه لا توجد قضايا كبيرة في ملاحظات الحركة بشأن الاقتراح الأخير المقدم من إسرائيل ومصر حول اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وفقا لما أعلنه لوكالة فرانس برس أمس.

وقال المسئول في حماس الذي اشترط عدم كشف هويته: "الأجواء إيجابية ما لم تكن هناك عراقيل إسرائيلية جديدة".

وأشار إلى أن الشيء الوحيد الذي يوقف إسرائيل عن عدم اجتياح رفح هو الخوف من وقوع خسائر كبيرة في صفوف الجيش وقتل أسراها، ولولا ذلك لنفذت عملية الاجتياح بدون موافقة أمريكا.

وبسبب المواقف الإسرائيلية والمماطلة الدائمة من قبل حكومة نتنياهو لإعاقة أي اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار في غزة، أعلنت قطر عن إعادة تقييم دورها كوسيط في محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الدوحة تعيد تقييم دورها كوسيط في محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، مشيرا إلى مخاوف من تقويض جهودها بفعل ساسة يسعون إلى تحقيق مكاسب

وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن هناك "إساءة لاستخدام هذه الوساطة في صالح مصالح سياسية ضيقة، وهذا استدعى دولة قطر أن تقوم بعملية تقييم شامل لهذا الدور".

وكانت قد انتقدت السفارة القطرية في واشنطن تعليقات أدلى بها النائب الأمريكي الديمقراطي ستيني هوير دعا فيها واشنطن إلى "إعادة تقييم" علاقتها مع قطر.

وشدد الشيخ محمد آل ثاني على أن هناك حدودا لدور الوسيط، وقال "لا يستطيع (الوسطاء) تقديم أشياء الأطراف نفسها تتمنع عنها".

وكان رئيس الوزراء القطري قال وقت سابق إن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن تمر "بمرحلة دقيقة".

وأضاف "للأسف تتراوح المفاوضات ما بين السير قدما والتعثر ونحاول قدر الإمكان معالجة هذا الأمر والمضي قدما"، من دون الخوض في تفاصيل.