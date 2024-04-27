لتجميد اجتياح رفح والتمهيد لوقف دائم لإطلاق النار، تفاصيل المبادرة المصرية للتهدئة في قطاع غزة

قدمت مصر مبادرة جديدة للتهدئة في قطاع غزة، وذهب وفد أمني مصري في زيارة إلى إسرائيل لتقيدم المقترح المصري لعرضه على تل أبيب وحركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل أعطت الوسطاء المصريين الضوء الأخضر للمضي قدما في صفقة الأسرى مع حماس.

مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

وتحاول مصر فعل ما لا يصدق من أجل التوصل إلى صفقة وحل الأزمة، ويهدف المقترح المصري إلى تجميد العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، حيث أكدت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر مطلع على المفاوضات أن المباحثات مع الجانب المصري إيجابية من ناحية الرغبة في التوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى.

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الوصول إلى هدنة بقطاع غزة

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولين أمريكيين قالوا: "لا نعتقد أن الهجــوم على رفح الفلسطينية وشيك والواقع على الأرض يدعم هذا التقييم".

وقال مصدر رفيع المستوى: إن هناك تقدما ملحوظا في تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي بشأن الوصول إلى هدنة بقطاع غزة.

مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

وهناك تقدما ملحوظا في تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي بشأن الوصول إلى هدنة بقطاع غزة.

وفي السياق ذاته ذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان:أعتقد أن هناك زخما جديدا في المحادثات بشأن "الرهائن". هناك جهود جديدة من قبل مصر وقطر وإسرائيل لإيجاد طريقة للمضي قدما في المحادثات بشأن غزة.

وأضاف:" أعربنا لإسرائيل عن قلقنا العميق بشأن عملية عسكرية كبيرة في رفح. ليس من الواضح بالنسبة لنا ما إذا كانت هناك خطة إسرائيلية ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ بشأن رفح".

وتابع البيت الأبيض في بيانه:" سياستنا تجاه إسرائيل تحددها الخطوات التي تتخذها بشأن تسهيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.".

ويأتي ذلك في ظل استعداد دجيش الاحتلال الإسرائيلي لشن هجوم بري على رفح، وقالت إذاعة جيش الاحتلال ف إنه تم إجلاء قرابة 150 ألف مواطن إلى الشمال كجزء من الاستعدادات لعملية برية في رفح.

الخطط الخاصة برفح جاهزة

جدير بالذكر أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن الخطط الخاصة برفح جاهزة للتنفيذ بانتظار قرار المستوى السياسي بحسب خبر عاجل لقناة العربية.

وعلى الجانب الآخر قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، إنه لن يكون هناك أمن دون سيطرتهم على قطاع غزة.جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الخطط الخاصة برفح جاهزة للتنفيذ بانتظار قرار المستوى السياسي بحسب خبر عاجل لقناة العربية.

الاحتلال الإسرائيلى

وعلى الجانب الآخر قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، إنه لن يكون هناك أمن دون سيطرتهم على قطاع غزة.

جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وعلى صعيد آخر، أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية بسقوط 10 شهداء وعدد من الجرحى في غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

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