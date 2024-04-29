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خارج الحدود

دبلوماسي يكشف سر عرقلة نتنياهو لوقف إطلاق النار بغزة ومصير المبادرة المصرية

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية السابق، إن مصر قادرة على التوصل لاتفاق فلسطيني إسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة.

المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة 

وأضاف أن المشكلة الكبيرة التي تعوق التوصل لاتفاق تهدئة في غزة، هي رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في استمرار القتال، من أجل مصلحته الشخصية، لأنه يعلم جيدا انه في حال توقف الحرب سيدخل السجن.

وأشار جمال بيومي إلى أن إسرائيل تستخدم ورقة اجتياح رفح لابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية والضغط على مصر، إلا أن القاهرة تعتبر رفح خط أحمر لأن ذلك سيضر باتفاقية السلام.

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وأعرب جمال بيومي عن توقعه بعدم وصول الطرفين إلى اتفاق وقف إطلاق النار لأن هناك تقاطع كبير في المطالب.

رد حماس على مقترح التهدئة في غزة 

 وبذلت مصر جهود كبيرة على مدار الأيام القليلة الماضية، للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. 

ولاقت المبادرة المصرية قبول لدى أغلب أعضاء الحكومة الإسرائيلية، وتم إرسال البنود لحماس لتلقي الرد عليها.

وأكد مسئول رفيع في حماس أنه لا توجد قضايا كبيرة في ملاحظات الحركة بشأن الاقتراح الأخير المقدم من إسرائيل ومصر حول اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وفقا لما أعلنه لوكالة فرانس برس أمس.

وقال المسئول في حماس الذي اشترط عدم كشف هويته: "الأجواء إيجابية ما لم تكن هناك عراقيل إسرائيلية جديدة".

وأضاف: "لا قضايا كبيرة في الملاحظات والاستفسارات التي تقدمها حماس بشأن ما تضمنه الرد".

وأوضح المسئول أن وفدا لحماس برئاسة خليل الحية سيقدم رد الحركة على اقتراح الهدنة خلال اجتماع مع وسطاء مصريين وقطريين في القاهرة اليوم الإثنين

واندلعت الحرب، التي دخلت الآن شهرها السابع، بسبب هجوم شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر مما أدى بحسب الإحصاءات الإسرائيلية إلى مقتل 1200 واحتجاز 253 رهينة.

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وفد حماس يسلم مصر رد الحركة على مقترح وقف إطلاق النار في غزة اليوم

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