تعزيز التعاون الاقتصادي وحرب غزة يتصدران مباحثات السيسي ورئيس البوسنة والهرسك بالاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، دينيس بيتشيروفيتش رئيس البوسنة والهرسك بمقر رئاسة الجمهورية، قصر الاتحادية، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات.

ومن المقرر التباحث بشأن تطوير العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصة جهود مصر لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

كما تتناول المباحثات تأكيد التزام البلدين باستكشاف سبل تدعيم العلاقات الثنائية، في ضوء وجود آفاق أوسع للتعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والعلمية، والثقافية.

Advertisements

وفي سياق أخر أجرى الرئيس السيسي جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تفقد الأكاديمية العسكرية المصرية بمقر القيادة الاستراتيجية بالكيان العسكري.

وعاين الرئيس خلال الجولة مبني قيادة الأكاديمية كما تفقد صالات الرياضة المجهزة بأحدث المعدات لتعزيز القدرات البدنية لطلبة الاكاديمية وكذلك مبني إقامة الطلاب والمباني التعليمية ومبني محاكاة الرماية فضلا عن مباني الشئون الإدارية

وناقش الرئيس السيسي الطلبة في ظروف إقامتهم واستمع لأرائهم، كما أثني على التجهيز المميز للأكاديمية مؤكدا حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية بما ينعكس بشكل إيجابي على طلبة الأكاديمية ويضمن تلقيهم أفضل أنواع التدريب لرفع كفاءتهم بالشكل الذي يتوافق مع أعلى المتطلبات الفنية والشخصية التى يتواجب توافرها في طلبة الكليات العسكرية المصرية.