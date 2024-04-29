الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعزيز التعاون الاقتصادي وحرب غزة يتصدران مباحثات السيسي ورئيس البوسنة والهرسك بالاتحادية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، دينيس بيتشيروفيتش رئيس البوسنة والهرسك بمقر رئاسة الجمهورية، قصر الاتحادية، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات.

ومن المقرر التباحث بشأن تطوير العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصة جهود مصر لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

كما تتناول المباحثات  تأكيد التزام البلدين باستكشاف سبل تدعيم العلاقات الثنائية، في ضوء وجود آفاق أوسع للتعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والعلمية، والثقافية.

Advertisements

وفي سياق أخر أجرى الرئيس السيسي جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تفقد الأكاديمية العسكرية المصرية بمقر القيادة الاستراتيجية بالكيان العسكري.

وعاين الرئيس خلال الجولة مبني قيادة الأكاديمية كما تفقد صالات الرياضة المجهزة بأحدث المعدات لتعزيز القدرات البدنية لطلبة الاكاديمية وكذلك مبني إقامة الطلاب والمباني التعليمية ومبني محاكاة الرماية فضلا عن مباني الشئون الإدارية

وناقش الرئيس السيسي الطلبة في ظروف إقامتهم واستمع لأرائهم، كما أثني  على التجهيز المميز للأكاديمية مؤكدا حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية بما ينعكس بشكل إيجابي على طلبة الأكاديمية ويضمن تلقيهم أفضل أنواع التدريب لرفع كفاءتهم بالشكل الذي يتوافق مع أعلى المتطلبات الفنية والشخصية التى يتواجب توافرها في طلبة الكليات العسكرية المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البوسنة والهرسك الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي
ads

الأكثر قراءة

استفزت مصر فوقعت في شر أعمالها، سرقة أبراج الكهرباء أزمة جديدة تواجه إثيوبيا

سبب توقيع الأهلي غرامة مالية على أفشة

أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

رئيس الوزراء يكشف تكلفة استضافة اللاجئين في مصر

بعد توقيع غرامة مالية جديدة.. أزمات أفشة مسلسل “كل موسم” مع الأهلي

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

ضبط 26 بندقية و2085 طلقة داخل سيارة في الجيزة

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

منوعات

المزيد

متحف لعرض سيارات قادة روسيا في مختلف مراحلها التاريخية (صور)

ظاهرة لم تحدث منذ عام 1803، مليارات الزيزان تستعد لغزو أمريكا

تكلفته 35 مليار دولار، حاكم دبي يكشف تصميم مبنى المسافرين الجديد بمطار آل مكتوم الدولي

إمام الحرم المكي الشيخ السديس يطلب "إندومي" من وفد إندونيسي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29-4-2024

انخفاض سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

تفاصيل اعتقال مرشحة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بسبب قطاع غزة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بمشاكل صحية ومادية وعاطفية

ما حكم الحج بتأشيرة مزورة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads