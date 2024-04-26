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خارج الحدود

مصدر رفيع المستوى يكشف تطورات المفاوضات بين الوفدين المصري والإسرائيلي حول غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

مفاوضات غزة، نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن  مصدر رفيع المستوى قوله: إن هناك  تقدما ملحوظا في تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي بشأن الوصول إلى هدنة بقطاع غزة.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية نقلت عن مصدر رفيع المستوى قوله:" إن وفدا أمنيا مصريا يصل تل أبيب يضم مجموعة من المختصين بالملف الفلسطيني، لمناقشة إطار شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وقف إطلاق النار في غزة 

وتصدرت تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة النشاط الرئاسي الخارجي، حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون". 

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يتفق مع الطابع التاريخي والاستراتيجي الذي يميز التعاون بين الدولتين. 

مفاوضات إسرائيل وفلسطين 

كما ناقش الاتصال بين الرئيسين تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض مستجدات الجهود الرامية للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، كما تمت مناقشة جهود البلدين لتقديم الخدمات الطبية للجرحى والمصابين الفلسطينيين، بما يخفف من وطأة المأساة الإنسانية بالقطاع.

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القاهرة الإخبارية: وفد أمني مصري يصل تل أبيب لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة

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