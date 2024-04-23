باحث بالشأن الإفريقي يتصدى لأكاذيب إثيوبيا عن حصة مصر في نهر النيل

أزمة سد النهضة، محاولة جديدة يتبناها بعض الباحثين الإثيوبيين لاستفزاز المصريين، حيث ذكروا أن القانون الدولي يمنح مصر 10 مليارات متر مكعب فقط من النيل الأزرق، الأمر الذي دفع الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، للرد على الاستفزازات الإثيوبية، كاشفًا خطأ الأرقام التي يتم تداولها بشأن حصة مصر من النيل الأزرق.

إثيوبيا تستفز المصريين بحصة نهر النيل



وعن أزمة سد النهضة، اعتمد الباحث هاني إبراهيم على عدد سكان إثيوبيا الذي يبلغ 107 ملايين نسمة، وأن مصر تعتمد على حوض واحد فقط للنيل، بينما تعتمد إثيوبيا على 12 حوضا، مؤكدًا أن طبيعة مصر الصحراوية تقف معها دوليًا في زيادة حصتها من مياه النيل.

وكانت بعض الاستفزازات الإثيوبية الخاصة بحصة مصر تدعي أنه "بموجب القانون الدولي، تبلغ حصة مصر من مياه النيل الأزرق 10.3 مليار متر مكعب."

الأمر الذي دفع الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل هاني إبراهيم للرد على المزاعم والاستفزازات الإثيوبية، فقال: " كلام غير عقلاني وكله أخطاء. أولًا عدد سكان إثيوبيا 107 ملاين حسب آخر إحصاء في 2022 تم نشره في يوليو 2023."

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إثيوبيا تعتمد على 12 حوضا للنيل



وأضاف هاني إبراهيم: "ثانيًا: عدد سكان إثيوبيا في حوض النيل الأزرق لا يمثل ربع سكان إثيوبيا، بالإضافة إلى أن إقليم بني شنقول بالأساس يضم أقل من 2 مليون شخص، رغم أن مساحة الإقليم ربع مساحة حوض النيل الأزرق، وليس هناك وجه للمقارنة مع مدينة واحدة مصرية على ضفاف النيل الخالد، غير دخول سكان إثيوبيا في حوض واحد وإثيوبيا لديها 12 حوضا يعني هتاخد حصة حوض حوض."

أحواض النيل في إثيوبيا، فيتو



وعن اعتماد مصر على النيل الأزرق قال هاني إبراهيم: "ثالثا اعتماد مصر على النيل أساسي إنما إثيوبيا لديها بدائل مشاركة في أربعة أحواض جوفيه ضخمة، بخلاف الآبار الجوفية في إثيوبيا، جزء كبير منها ضحل بالقرب من بحيرة تانا على سبيل المثال."

أما عن حجة القانون الدولي وحصة مصر في المياه، فقال هاني إبراهيم: "رابعًا القانون الدولي فيه جزئية خاصة بالاستخدامات الحالية والمستقبلية ومناخ مصر صحراوي وده في صالح مصر"

يصل لمصر 50 مليار متر فقط من النيل الأزرق



وأضاف الباحث في الشأن الإفريقي "خامسًا الأمطار على النيل الأزرق فقط أكثر من 272 مليار متر مكعب سنويًا، والذي يصل إلينا فقط 50 مليار متر مكعب"، موضحًا أن "البدائل في إثيوبيا المياه الجوفية، لأن معدل تغذية الجوفي سنويًا بحسب دراسات إثيوبية يتراوح من 200 إلى 250 مم في النيل الأزرق، وبحسبة بسيطة من 40 إلى 45 مليار متر مكعب سنويًا."

حصة مصر من النيل الأزرق، فيتو



وقال هاني إبراهيم إن "مصر تعمل على إعادة استخدام لكل قطرة مياه، على عكس إثيوبيا، ما يعني اهتمام منا بالمياه لأن اعتمادنا عليها أساسي ونواجه عجز مائي وهذا في صالحنا."

وأوضح هاني إبراهيم أن "حجم السكان في صالح مصر، وحجم الاستخدامات في صالح مصر، وتوافر البدائل معدوم في مصر، على عكس إثيوبيا التي لديها بدائل."

وتساءل هاني إبراهيم "ما هو عدد سكان منطقة بني شنقول في حوض النيل الأزرق والتي تمثل 25% من مساحة الحوض؟ هل لديكم المعلومات؟"

إثيوبيا تهدر الموارد المائية لديها



وعلق الباحث في الشأن الإفريقي على الاستفزازات الإثيوبية بشأن حصة مصر من نهر النيل، فقال: "اقتراحك غير العقلاني يستخدم أعداد السكان ويذكر كامل سكان إثيوبيا، وهو أمر مبالغ فيه في الأساس، وكأنهم يعتمدون على النيل الأزرق فقط، مع أن سكان حوض النيل الأزرق في إثيوبيا لا يشكلون ربع سكان إثيوبيا."

وقال هاني إبراهيم: "إن سكان إثيوبيا لديهم بدائل يمكنني نشرها لكم أيضًا، بالإضافة إلى التجاهل التام لأحواض أنهار إثيوبيا البالغ عددها 12 حوضًا بخلاف مواردها الهائلة من المياه الجوفية، ومن الجهل ربط جميع سكان إثيوبيا بحوض واحد فقط والمطالبة بحصة على أساس إجمالي عدد السكان. يمكنك مراجعة القانون الدولي في هذا الشأن وسوف تفهم"

شلالات النيل الأزرق بإثيوبيا، فيتو



وكشف عضو البرلمان الإثيوبي الدكتور برهانو لنجيسو هدر الموارد المائية في إثيوبيا فقال: "بالأمس، قطعنا مسافة 125 كيلومترًا في صحراء صامتة متربة جدًا في شينلي، المنطقة الصومالية، التربة عطشى. الأشجار باستثناء الأشجار التي لا تقبل المنافسة تقف جافة. الإبل تدعو لنزول المطر. وبعد فترة وجيزة، صادفنا بئرًا ارتوازيًا يبدو أنه يحاول الاستجابة للطلب على المياه في المنطقة. سمعت أنها كانت تفعل هذا منذ 11 عامًا. وهذا هو المكان الذي بدأنا فيه مشروعًا جديدًا للري بالمياه الجوفية بتكلفة تقديرية تبلغ 6.2 مليار بر إثيوبي وقدرة على تطوير 3100 هكتار من الأراضي."

وعلق هاني إبراهيم قائلًا: "هدر الموارد المائية في إثيوبيا وفي الأماكن المعرضة للجفاف، ثم تتحدث عن سد النهضة، وعن المطالبة بتقاسم المياه بسد النهضة وعدم وجود الموارد"