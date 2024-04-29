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خارج الحدود

كلاب المستوطنين تهاجم جنودا إسرائيليين في الخليل

كلاب تهاجم المستوطنين،
كلاب تهاجم المستوطنين، فيتو

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل جندي إلى المستشفى هاجمه كلب أطلقه عليه أحد المستوطنين السبت الماضي  جنوب جبل الخليل.

كلاب المستوطنين تهاجم جنودا إسرائيليين

وذكرت الإذاعة أنه عندما دخل عدد من المستوطنين إلى أراض خاصة بالفلسطينيين قرب قرية سوسيا، وصلت قوات الشرطة والجيش إلى المكان لتفريقهم.

وأضافت: "أطلق مستوطن كلبه على أحد الجنود حيث تعرض للعض وأصيب بجروح طفيفة، وطلب العلاج في المستشفى وتم اعتقال مستوطنين اثنين على خلفية الحادث".

وتصاعدت في الآونة الأخيرة اعتداءات المستوطنين على أراضي وبيوت الفلسطينيين في مختلف مناطق وبلدات الضفة الغربية وغالبا ما تحدث هذه الاعتداءات بتغطية من القوات الإسرائيلية.

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 وفي سياق اخر أعلن مسعفون استشهاد 13 فلسطينيا وأصيب آخرون في ضربات جوية إسرائيلية استهدفت ثلاثة منازل في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لحركة (حماس) أن عدد الشهداء 15.

كذلك استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، الليلة، بعد قصف طائرات إسرائيلية منزلا غرب مدينة غزة.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن 5 فلسطينيين استشهدوا بينهم أطفال ونساء وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شارع أبو حصيرة غرب مدينة غزة.

كما قصف الطيران الإسرائيلي منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيتين وعدد من المفقودين تحت الأنقاض ووقوع عدد من الإصابات في صفوف المدنيين.

غارة إسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة

وكانت قوات الاحتلال قد شنت أمس غارة إسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

أعلن موقع روتر الإسرائيلي مقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في غزة.

وكانت قد أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأحد، أن عناصرها استدرجوا قوة إسرائيلية وأوقعوها بكمين ألغام في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام: "مجاهدونا استخدموا في الكمين عبوات ناسفة وصواريخ "F16" أطلقت على المدنيين ولم تنفجر".

وأعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34454، غالبيتهم من الأطفال، والنساء، منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية.

وأضافت المصادر أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 77575 منذ بدء العملية، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات.
 

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