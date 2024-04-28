خبير استراتيجى يكشف سر اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بشكل أسبوعي

اقتحام الاقصى، قال الدكتور طارق فهمى، الخبير الاستراتيجى وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الاقتحامات الإسرائيلية للأقصى الشريف والقدس من جانب المستوطنين اليهود بهذه الصورة المتكررة تشير إلى المخطط الإسرائيلى وليس مجرد اقتحامات متتالية من المستوطنين أو بعض الوزراء مثل بن غفير فالقضية ليست في الاقتحامات وإنما في محاولة إسرائيل لتثبيت سياسة الأمر الواقع بدليل إقامة الحكومة لاجتماعها الأسبوعى أسفل الأقصى وبالتالي هناك مخطط للتواجد في هذه المدينة

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إفراغ مدينة القدس من كل ما هو عربي مقدسي

وتابع فهمي أن الأخطر من وجهة نظري في خطة "2050" هذه أنها تؤدي إلى إفراغ مدينة القدس من كل ما هو عربي مقدسي وهذا الأمر يحتاج إلى جهد من العالم العربي والإسلامي خاصة وأن هذه الاقتحامات تنهي ما يعرف بالاتفاق الثلاثى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والأردنيين وهذا أمر بالغ الخطورة لأنه سيبني عليها استراتيجية واقعية،و هذه الاقتحامات الاسرائيلية تؤكد أن هناك مخططا للمستوطنين لتغيير معالم الأراضي العربية المحتلة بمدينة القدس وما يجاورها واستمرار التنقيب بهذه الصورة وتهجير الفلسطينيين رغم وجود اتفاق ثلاثي بين الأردن وإسرائيل والفلسطينيين للإبقاء على المقدسات الإسلامية إلا أن إسرائيل تمعن في تنفيذ مخططها بهذه الصورة غير المسبوقة..



تقسيم الأقصى



وأضاف فهمي، على الدول العربية التنويه عن هذه الخطة لأن الهدف هو استمرار أعمال الحفر والتنقيب وتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود بحيث يتقاسم المسلم واليهودي الصلاة جنبا إلى جنب وهذا هو المخطط الخطير الذي يمكن أن تكون له تداعيات في هذا السياق.





خطة تهويد القدس



وواصل حديثة قائلا أن هذه الاقتحامات للمسجد الاقصى مرتبطة بالخطة طويلة المدى 2050 لتهويد القدس وبالتالي ما يجري الآن متعلق بأمرين تقسيم الأقصى وترحيل الأسر الفلسطينية من القدس بعد 6 أعوام من الآن وفق المخطط الإسرائيلي المتكامل.

الاقتحامات للأقصى تتم وفق ما تم الاتفاق عليه داخل الحكومة المصغرة



وتابع أن المستوطنين اليهود لديهم سلاح ودعم من الحكومة الاسرائيلية للقيام بأعمال الحفر والتنقيب اسفل الاقصى بواسطة المتدينين او الحريديم بحثا عن هيكل سليمان المزعوم وهذه الاقتحامات للاقصى تتم وفق ما تم الاتفاق عليه داخل الحكومة المصغرة وتنفيذا لتوجهات مكونات الائتلاف والاحزاب الدينية المتطرفة



تواصل الجماعات الاستيطانية اقتحام الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال التي تمنع آلاف الفلسطينيين من الوصول للمسجد.

اقتحام المسجد الأقصى



قامت الجماعات الاستيطانية بمواصلة اقتحام المسجد الأقصى المبارك في تكرار للاقتحامات من جانب الصهاينة بشكل يومي تقريبا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وقام المستوطنون بالاقتحامات بحماية من شرطة الاحتلال التي تمنع آلاف الفلسطينيين من الوصول للمسجد.

عيد الفصح اليهودي



وقالت مصادر محلية، إن عددا من المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، بالتزامن مع اليوم السادس لعيد الفصح اليهودي، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

كما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

الهيكل المزعوم

وكانت هناك منظمات للهيكل المزعوم، قد دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، لتقديم "القربان" خلال عيد الفصح اليهودي.