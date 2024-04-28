الأحد 28 أبريل 2024
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خارج الحدود

بصواريخ F16، كتائب القسام تعلن إيقاع قوة من جيش الاحتلال في كمين ألغام وسط غزة

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأحد، أن عناصرها استدرجوا قوة إسرائيلية وأوقعوها بكمين ألغام في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام: "مجاهدونا استخدموا في الكمين عبوات ناسفة وصواريخ "F16" أطلقت على المدنيين من قبل قوات الاحتلال ولم تنفجر".

 

القنابل الإسرائيلية غير المنفجرة

وأمس السبت، أفادت صحيفة «الجارديان» البريطانية، نقلا عن مسئول أممي بارز، بأن جزءا كبيرا من القنابل الإسرائيلية غير المنفجرة في قطاع غزة قد تستغرق إزالتها 14 عاما.

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وأشارت «الجارديان» وفقا للمسؤول الأممي، إلي أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة خلف نحو 37 مليون طن من الأنقاض، مضيفا "10% من الذخائر التي يتم إطلاقها في الحرب لم تنفجر ما يعقد المهمة بشكل كبير".

 

العدوان الإسرائيلي علي غزة

وأعلنت وزارة الصحة بـ غزة، السبت، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 34388 شهيدا و77437 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وأشارت وزارة الصحة في غزة، إلى ارتكاب قوات الاحتلال 4 مجازر في القطاع في الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 32 شهيدا و69 مصابا.

كذلك أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 491 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، في وقت سابق من اليوم السبت، ارتفاع عدد المعتقلين في الضفة الغربية إلى 8480 منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال الساعات القليلة الماضية 20 فلسطينيا في مناطق عدة بالضفة الغربية.

200 يوم من العدوان الإسرائيلي علي غزة

وأمس، وصفت المديرة الإقليمية لـ منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حنان بلخي، الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي بكل المقاييس"، وذلك بعد تجاوز الحرب يومها الـ 200.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قالت بلخي: "مر ما يزيد على 200 يوم على الأزمة الطاحنة في غزة، حيث عانى فيها سكان القطاع أشد المعاناة، وتحول القطاع بأكمله إلى أرض لا تصلح للحياة".

وقدرت المديرة الإقليمية للصحة العالمية أن أكثر من 1.7 مليون شخص في عداد النازحين، إذ اضطروا للمغادرة فرارا من "العنف غير المسبوق، بعد أن فقدوا كل عزيز وغال، منازلهم وممتلكاتهم وأحباؤهم كذلك".

وشددت على أن الحرمان من الاحتياجات الأساسية، المتمثلة في الغذاء والوقود والصرف الصحي والمأوى والأمن والرعاية الصحية، أمر غير إنساني ولا يمكن التسامح معه، معتبرة أن استمرار هذا الوضع ينذر بازدياد الإصابات واقتراب المجاعة وتفشي الأمراض.

وتطرقت بلخي إلى المخاوف الدولية والإقليمية من وقوع المجاعة في قطاع غزة، مضيفة أن “المجاعة التي بدأت تلوح في الأفق هي ما نخشاه حقا”.

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غزة كتائب القسام جيش الاحتلال حماس فلسطين F16

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