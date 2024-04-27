الاستقالات تضرب جيش الاحتلال، أنباء عن استقالة رئيس الأركان الإسرائيلي

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي متوقعة في الفترة القادمة، لافته إلى أن هناك نقاشا يدور بشأن خليفته.

رئيس القيادة المركزية لجيش الاحتلال

ويوم الإثنين الماضي، أبلغ رئيس القيادة المركزية لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء يهودا فوكس، رئيس الأركان هرتسي هاليفي مؤخرًا أنه ينوي إنهاء فترة ولايته البالغة ثلاث سنوات في أغسطس المقبل والتقاعد من الجيش.

استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بجيش الاحتلال

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يأتي إبلاغ فوكس بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بعد إقراره بـ"مسؤوليته" عن إخفاقات إبان هجوم 7 أكتوبر.

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ووفقا للصحيفة العبرية، لا توجد علاقة بين استقالة اللواء أهارون هاليفا، ورحيل فوكس، الذي لم يكن متورطا في الإخفاقات التي أدت إلى 7 أكتوبر.

الاستقالات تضرب جيش الاحتلال

وقال الجيش في بيان إن "الجنرال أهارون هاليفا طلب التنحي عن منصبه بالتنسيق مع رئيس هيئة الأركان لمسؤوليته القيادية كرئيس لشعبة الاستخبارات عن أحداث السابع من أكتوبر".

وهاليفا الذي يخدم في الجيش منذ 38 عاما، هو أول مسؤول رفيع المستوى يستقيل من منصبه لفشله في منع الهجوم الذي شنته حركة حماس.

وكانت تقارير صحفية إسرائيلية قد تحدث في وقت سابق عن نية أربعة من كبار مسؤولي الجيش الاستقالة والتقاعد.