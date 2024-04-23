الثلاثاء 23 أبريل 2024
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خارج الحدود

بعد 200 يوم من العدوان، أبو عبيدة: جيش الاحتلال عالق في غزة

أبو عبيدة، فيتو
أبو عبيدة، فيتو

قال أبو عبيدة الناطق الرسمي لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي عالق في قطاع غزة، مشددا علي أن المقاومة الفلسطينية ستظل أمينة على تضحيات  شعبها  وتحمل آلامه وآماله.

وأضاف أبو عبيدة: "ما يسمى بالضغط العسكري الإسرائيلي لن يدفعنا إلا للثبات على مواقفنا والحفاظ على حقوق شعبنا وعدم التفريط فيها".

واستطرد الناطق باسم كتائب القسام: "العدو يحاول التنصل من كل وعوده في المفاوضات ويريد كسب المزيد من الوقت، والكرة في ملعب من يعنيه الأمر من جمهور العدو لكن الوقت ضيق والفرص قليلة"، مشددا علي أن المقاومة الفلسطينية لن تتنازل عن الحقوق الأساسية لشعبها وعلى رأسها الانسحاب ورفع الحصار وعودة النازحين إلى ديارهم في غزة.

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وشدد أبو عبيدة علي أن سيناريو "رون آراد" ربما يكون السيناريو الأوفر حظا للتكرار مع أسرى دولة الاحتلال في قطاع غزة.

 

مرور 200 يوم من العدوان علي غزة

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء: إنه بعد مرور 200 يوم على معركة طوفان الأقصى لا يزال جيش الاحتلال المجرم يحاول لملمة صورته، مشددا علي أنه لم يستطع خلال 200 يوم أن يحقق سوى المجازر الجماعية والتدمير والقتل.

وتابع أبو عبيدة: "200 يوم ومقاومتنا في غزة راسخة رسوخ جبال فلسطين.. ولا يزال العدو عالقا في رمال غزة.. ولن يحصد العدو إلا الخزي والهزيمة".

وأضاف الناطق باسم كتائب القسام: "قوات الاحتلال تحاول إيهام العالم بأنها قضت على كل فصائل المقاومة وهذه أكذوبة كبيرة، وسنواصل ضرباتنا ومقاومتنا ما دام عدوان الاحتلال أو وجوده مستمرا على أي شبر من أرضنا".

العدوان الإسرائيلي على غزة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة  خلال الـ 24 ساعة الماضية وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و59 إصابة.

وقالت وزارة الصحة بغزة في  تقريرها اليومي عن حصيلة العدوان الإسرائيلي: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

كما أشارت صحة غزة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34183 شهيدا و77143 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

فرض الجوع على سكان غزة

وفي سياق متصل، قالت تلالينج موفوكينج، المقررة الأممية المعنية بالحق في الصحة، إن إسرائيل تفرض الجوع على سكان غزة وتحرمهم من حقوقهم، بشكل ممنهج.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي حول الوضع الصحي بالقطاع، أمس الإثنين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، التي أشارت إلى قول موفوكينج: "لا يوجد شك في أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية".

ولفتت إلى أن الهجمات الإسرائيلية دمرت القطاع الصحي في غزة، مشيرة إلى أن القصف الإسرائيلية قتل طواقم طبية ودمر مقرات المؤسسات والمنظمات العاملة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأردفت: "الحق في الحصول على الرعاية الصحية معرض للخطر".

وتابعت: "استهداف الأطقم الطبية وعدم وصول المستلزمات الطبيعية لهم جعلهم يعملون في ظروف صعبة لا تسمح بتقديم الخدمات الصحية بشكل كاف".

وحذرت المقررة الأممية من انتشار الأمراض والأوبئة، مشيرة إلى أن هناك إصابات معقدة وإعاقات تحدث نتيجة استخدام إسرائيل لأسلحة فتاكة في قصف القطاع.

الجثث المنتشلة من مجمع ناصر الطبي

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بـ قطاع غزة قد كشف عن أرقام صادمة بشأن الجثث المنتشلة من مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة والذي تحول إلى مقبرة جماعية يضم عشرات من الشهداء بنيران الاحتلال.

مقاومتنا راسخة، بيان عاجل من أبو عبيدة بعد مرور 200 يوم على انطلاق طوفان الأقصى

قرار عاجل من الولايات المتحدة ضد أبو عبيدة

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أبو عبيدة غزة قطاع غزة طوفان الأقصى جيش الاحتلال كتائب القسام فلسطين

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