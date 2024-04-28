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خارج الحدود

البيت الأبيض: إسرائيل طمأنتنا بأنها لن تدخل رفح حتى يتسنى لنا طرح رؤيتنا ومخاوفنا

كيربي، فيتو
كيربي، فيتو

أعلن البيت الأبيض مساء اليوم الأحد أن إسرائيل أبلغت واشنطن بأنها لن تدخل رفح حتى يتسنى للإدارة الامريكية طرح رؤيتها ومخاوفها.
وقال جون كيربي منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية: أخبرنا إسرائيل بوضوح أننا نريد رؤية تغييرات في سياستها وسلوكها بشأن المساعدات الإنسانية في  قطاع غزة

واستطرد خلال حديثة  لصحيفة  NBC الامريكية أن هناك مقترح جيد أمام حماس منذ أسابيع لكنها لم تتحرك نحوه حتى الآن"

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من ناحية اخرى قال مسؤول فى حماس إن الحركة ستسلم غدا الإثنين فى القاهرة ردها على مقترح الهدنة الجديدة بحسب خبر عاجل لقناة العربية. 


وفد حماس يزور القاهرة غدًا


جدير بالذكر أن صحيفة "الشرق" السعودية، ذكرت اليوم الأحد، أن وفدا من حركة حماس سيزور القاهرة غدًا الإثنين لبحث الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.
الأسرى الفلسطينيون
وبحسب التقرير فإن "الاقتراح الجديد يتضمن التقدم في مسألة عودة النازحين وعدد وفئات الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل الأسر الإسرائيليين".
كما نص المقترح الجديد على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سوف تبتعد مسافة كافية عن الطريق التي سيسلكها النازحون العائدون إلى شمال القطاع.


وفد حماس يصل إلى القاهرة


كما أفادت التقارير بأن وفد حماس الذي سيصل إلى القاهرة سيترأسه خليل الحية، القيادي الكبير ونائب زعيم حماس في غزة.


الورقة التفاوضية


وكانت الورقة التفاوضية السابقة حددت المسافة، التي يبتعد فيها جيش الإحتلال الإسرائيلي عن شارع الرشيد الذي سيسلكه العائدون، في المرحلة الأولى، بمسافة 500 متر، فيما طالبت حماس ابتعاد الجيش حتى شارع صلاح الدين الذي يبعد عن شارع الرشيد مسافة 3.7 كيلومتر.
 

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