الأحد 28 أبريل 2024
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خارج الحدود

قصف كثيف على منطقة ميرون شمال إسرائيل وعشرات الانفجارات في المنطقة (فيديو)

قصف إسرائيلي، فيتو
قصف إسرائيلي، فيتو

غزة الآن، أفادت وسائل إعلام عبرية مساء أمس السبت بدوي عشرات الانفجارات في منطقة ميرون شمال إسرائيل إثر قصف كثيف على المنطقة.

وانتشر على الصفحات الإخبارية الإسرائيلية مقطع فيديو يظهر محاولة اعتراض الصواريخ.

وأعلن "حزب الله" اللبناني استهداف موقع حبوشيت الإسرائيلي ومقر ‏قيادة لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه جولاني بعشرات صواريخ الكاتيوشا، ردا على عملية اغتيال قياديين في "الجماعة الإسلامية" في لبنان".

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وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل تبادلًا للقصف بشكل يومي منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل أكثر من ستة أشهر، حيث أكد "حزب الله" أن عملياته تأتي كجبهة مساندة لغزة، و"توقفها مروهون بوقف العدوان على القطاع".

 

اعتراض هدف جوي اجتاز الحدود من لبنان

وكان  جيش الاحتلال قد زعم اعتراض هدف جوي اجتاز الحدود من لبنان

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي اعترض جسما مشبوها اجتاز الحدود قادما من الأراضي اللبنانية، إلى منطقة المنارة بشمال إسرائيل.
وأكد التقرير العبري أن قوات الجيش الإسرائيلي ردت بالفعل على أماكن خروج هذا الجسم، وذلك بعد سماع دوي صافرات الإنذار في الشمال الإسرائيلي.
من ناحية أخرى، أعلن "حزب الله" اللبناني أمس السبت،  تنفيذه 3 عمليات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي بينها هجوم مركب بالمسيرات الانقضاضية ‏والصواريخ الموجهة على مقر قيادة وقوات تابع للواء جولاني.

هجمات دعما للشعب الفلسطيني

وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة":
واستهدف عناصر  ‌‏المقاومة الإسلامية عصر اليوم  موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".


وجاء ذلك ردًا علي ‏اعتداءات إسرائيل على القرى الصامدة والمنازل المدنية وخصوصا بلدتي كفركلا وكفرشوبا: "شن ‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية أمس السبت هجوما مركبا بالمسيرات الانقضاضية ‏والصواريخ الموجهة على مقر القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة وتموضع قوات الكتيبة 51 ‏التابع للواء غولاني، وأصابوه بشكل مباشر".

حزب الله يستهدف موقعا عسكريا إسرائيليا جنوبي لبنان

حزب الله يستهدف موقع حبوشيت الإسرائيلي بعشرات صواريخ الكاتيوشا

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