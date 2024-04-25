الجمعة 26 أبريل 2024
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خارج الحدود

الحوثي يعلن استهداف إسرائيل بصواريخ باليستية

يحيى سريع، فيتو
يحيى سريع، فيتو

قالت جماعةالحوثي اليمنية في بيان صادر عنها  اليوم الخميس، إنه أطلقنا صواريخ بالستية ومجنحة على أهداف للعدو في منطقة  إيلات المحتلة. 

وأضاف المتحدث باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، “استهدفنا سفينة إسرائيلية في خليج عدن بصواريخ بحرية وطائرات مسيرة”.

وتابع “عملياتنا لنصرة الشعب الفلسطيني لن تتوقف إلا بوقف العدوان على قطاع غزة”.

البحرية البريطانية تسقط صاروخا حوثيا 

وفي بيان صادر عنها اليوم الخميس،أعلنت البحرية البريطانية، أنها  أسقطت صاروخا حوثيا قبل استهدافه سفينة تجارية.

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ويأتي ذلك بعدما تعهد زعيم  جماعة الحوثي اليمنية، عبد الملك الحوثي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بتوسيع العمليات العسكرية في البحر الأحمر قائلا: "طالما استمر الحصار والعدوان على غزة فستستمر عملياتنا جنوب البحر الأحمر".

عمليات الحوثي في البحر الأحمر 

وأضاف عبدالملك الحوثي: "عملياتنا البحرية العسكرية مستمرة، ونسعى إلى توسيعها لتشمل المحيط الهندي وعددا كبيرا من البارجات الغربية أصبحت تخشى الاستقرار في أماكن عدة بالبحر الأحمر".

وتابع: "هناك تراجع في عدد السفن الأمريكية التي تمر عبر البحر الأحمر بنسبة 80%، وأسعار التأمين الأمريكية على السفن التي تمر في البحر الأحمر بلغت 50 مليون دولار".

وأكد الحوثي: "أن ميناء إيلات تعطل بشكل كامل وصادرات وواردات العدو تراجعت بسبب هجمات المسيرات".

وفي وقت سابق، ذكر زعيم جماعة الحوثيين أن عناصر الحوثي نفذوا 14 عملية خلال أسبوعين في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وحتى المحيط الهندي، كاشفا عن استهداف نحو 100 سفينة منذ بدء عمليات الحوثي في البحر الأحمر.

عبد الملك الحوثي يكشف عدد السفن المستهدفة

وأضاف عبدالملك الحوثي في كلمة متلفزة: “لا يوجد خطر على حركة الملاحة البحرية المرتبطة بالدول الأوروبية التي لا تتجه إلى إسرائيل”.

وأكد أن الهجوم الإيراني على إسرائيل شكل دعما كبيرا ومباشرا للشعب الفلسطيني وللمجاهدين في قطاع غزة، وشدد على أن المقاومة لا تزال صامدة في مواجهة العدو الذي يمتلك أحدث الأسلحة.

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يحيى سريع غزة إيلات صواريخ البحرية البريطانية جماعة الحوثيين إسرائيل

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