الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتقدم على نوتنجهام بهدف في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تقدم مانشستر سيتي على منافسه نوتنجهام فورست بنتيجة 1ـ0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف مانشستر سيتي اللاعب جوارديولا في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول بعد أسيست من البلجيكي كيفين دي بروين.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: إديرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، مانويل أكانجي، ناثان آكي، جفارديول.

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خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، جاك جريليش، جيريمي دوكو.

أرسنال يبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي بفوز مثير أمام توتنهام 2/3

وحقق آرسنال فوزا هاما على مضيفه توتنهام، بثلاثية مقابل هدفين في مباراة ديربي شمال لندن، التي جمعتهما على ملعب توتنهام ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

بدأت المباراة بضغط وسيطرة من لاعبي أرسنال، الذين حاولوا تحقيق الفوز في ظل اشتعال صراع صدارة الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي.

وفي الدقيقة 12، ألغى حكم المباراة هدفا أحرزه كاي هافيرتز لاعب أرسنال بداعي التسلل

وفي الدقيقة 16، أحرز أرسنال الهدف الأول عن طريق النيران الصديقة، بعدما سجل بيير إميل هويبرج لاعب توتنهام بالخطأ في مرماه، عقب كرة عرضية من ركلة ركنية عن طريق ساكا حاول هويبرج تشتيتها لتسكن شباك فريقه بغرابة.

وفي الدقيقة 21، كاد توتنهام يسجل هدف التعادل عن طريق روميرو بعد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من ركلة حرة عن طريق ماديسون قابلها كريستيان روميرو برأسية ارتطمت بالقائم الأيمن.

وفي الدقيقة 24، ألغى الحكم هدفا لصالح توتنهام عن طريق ميكي فان دي فين بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 27، أحرز بوكايو ساكا هدف أرسنال الثاني بعد تمريرة من كاي هافرتس إلى ساكا ليسدد كرة قوية من يمين منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 38، أحرز هافيرتز هدف أرسنال الثالث بعد كرة عرضية من ديكلان رايس من ركلة ركنية ليسدد هافيرتز رأسية رائعة داخل الشباك، لينتهي الشوط بتقدم أرسنال بثلاثية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني، سيطر لاعبو توتنهام على الكرة في وسط الملعب دون خطورة على مرمى أرسنال.

وفي الدقيقة 65، أحرز توتنهام الهدف الأول عن طريق كريستيان روميرو، بعد تمريرة خاطئة من دافيد رايا حارس مرمى أرسنال لتصل إلى روميرو الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء ليسدد داخل الشباك.

ومع الدقيقة 86، احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة توتنهام بهد العودة لتقنية الفيديو، سددها بنجاح سون مسجلا الهدف الثاني لفريقه توتنهام.

مرت الدقائق المتبقية وسط محاولات من لاعبي توتنهام لإدراك التعادل، إلا أن جميعها مرت دون خطورة حقيقية لينتهي اللقاء بفوز أرسنال على توتنهام 3 / 2.

تشكيل أرسنال أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل، تومياسو

الوسط: رايس، بارتي، أوديجارد

الهجوم: ساكا، هافيرتز، تروسارد

تشكيل توتنهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: فيكاريو

الدفاع: بورو، روميرو، فان دي فين، ديفيز

الوسط: هويبيرج، بينتانكور، ماديسون

الهجوم: كولوسيفيكس، سون، فيرنر

تاريخ مباريات أرسنال وتوتنهام

ولعب أرسنال وتوتنهام قبل مباراة اليوم 208 مباراة فاز آرسنال في 86 مباراة بينما حقق توتنهام الفوز في 67 مباراة وانتهت 55 مباراة بالتعادل.

ترتيب أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

بتلك النتيجة يرفع أرسنال رصيده في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 80 نقطة، متقدمًا 4 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يتبقى له مباراتين مؤجلتين أحدهما أمام توتنهام.

بيما يحتل توتنهام يحتل المركز الخامس في الترتيب ويملك 60 نقطة خلف أستون فيلا بفارق 7 نقاط.