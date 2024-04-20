بعد خطأ محمد صلاح، ميدو يوجه نصيحة لـ توتنهام بشأن عمر مرموش

عمر مرموش، وجه أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، نصيحة لنادي توتنهام الإنجليزي، بشأن اللاعب المصري عمر مرموش، الذي أصبح قريبًا من مغادرة الدوري الألماني، ودخل دائرة اهتمام أندية الدوري الإنجليزي.

توتنهام يرفض محمد صلاح وميدو ينصحهم بعمر مرموش

وعن عمر مرموش، أكد أحمد حسام ميدو أنه نصح نادي توتنهام، في السابق، بالتعاقد مع محمد صلاح، أثناء لعبه في نادي بازل السويسري، وقبل انضمامه لنادي ليفربول، لكن توتنهام رفض، ووجه نصيحة أخرى حاليًا لنادي توتنهام بالتوقيع مع اللاعب عمر مرموش.

وقال أحمد حسام "ميدو"، عن نصيحته لتوتنهام بشأن عمر مرموش: "منذ سنوات مضت نصحت توتنهام بالتوقيع مع محمد صلاح عندما كان في نادي بازل السويسري، لكنهم لم يستمعوا إلي أبدًا".

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لاعب ليفربول محمد صلاح، فيتو

وتابع ميدو قائلًا: "الآن أنا أقول لكم من فضلكم تعاقدوا مع عمر مرموش، سيكون توقيعًا رائعًا وسيتناسب تمامًا مع نظام خطة أنجي بوستيكو جلو كجناح أيمن أو أيسر.. أنه مجتهد ومحترف ويستطيع تسجيل الأهداف...".

عمر مرموش يتفوق في الدوري الألماني

الجدير بالذكر أن عمر مرموش أحرز هدفًا في المباراة التي أقيمت، أمس الجمعة، بين فريقي آينتراخت فرانكفورت وأوجسبورج، في بطولة الدوري الألماني، حيث التقى الفريقان في إطار منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الألماني، موسم 2023/24.

اللاعب عمر مرموش، فيتو

ونجح عمر مرموش في تسجيل الهدف الثالث لصالح آينتراخت فرانكفورت، في الدقيقة 95، ليصبح حديث الصحف الألمانية.

ويبدو أن عمر مرموش، لاعب المنتخب الوطني وآينتراخت فرانكفورت، أصبح قريبا من الانضمام للدوري الإنجليزي في الموسم المقبل، وذلك بعد تألقه مع فريقه الألماني.

عمر مرموش في دائرة اهتمام ليفربول

وكشفت تقارير صحفية ألمانية أن عمر مرموش دخل دائرة اهتمام نادي ليفربول الإنجليزي الذي يلعب فيه لاعب المنتخب محمد صلاح، حيث يرجح أن ينضم عمر مرموش إلى ليفربول خلال انتقالات الصيف المقبل "الميركاتو الصيفي".

عمر مرموش يتفوق مع فرانكفورت الألماني، فيتو

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن عمر مرموش، أصبح ضمن اهتمامات ليفربول تحسبا لرحيل نجمه محمد صلاح، بالإضافة للعديد من الأندية الأوروبية، التي ترغب في ضم اللاعب المصري المتألق في الدوري الألماني.

وشارك عمر مرموش، في 32 مباراة في كل مسابقات الموسم الكروي الحالي، وأحرز 15 هدفا وصنع ستة أهداف أخرى.

عمر مرموش في قائمة اللاعبين الأغلى

وأصبح عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، أغلى لاعبي الفراعنة في قائمة منتخب مصر، التي أُعلنت من قبل حسام حسن المدير الفنى للمنتخب، بعد استبعاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لاستكمال برنامج تأهيله في ليفربول.

وتفوق عمر مرموش صاحب الـ15 مليون يورو، على محمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد بفارق 6 ملايين يورو.

ميدو ينصح توتنهام بالتعاقد مع عمر مرموش، فيتو

يذكر أن اللاعب عمر مرموش من مواليد 7 فبراير 1999، وهو لاعب المنتخب المصري في مركز الجناح، ويلعب مع نادي فرانكفورت في الدوري الألماني، واختاره معتمد جمال، المدير الفني السابق للمنتخب، ضمن القائمة التي مثلت منتخب مصر في بطولة أفريقيا تحت 20 سنة عام 2017.