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رياضة

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

جوارديولا،فيتو
جوارديولا،فيتو

الدوري الأنجليزي, أعلن الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة نوتنجهام فورست في الجولة 35 الدوري الإنجليزي. 

 

تشكيل مانشستر ستي أمام نوتنجهام 

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، مانويل أكانجي، ناثان آكي، جفارديول.

خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، جاك جريليش، جيريمي دوكو.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي 

1- أرسنال  80 نقطة 

2- مانشستر سيتي  76 نقطة 

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3- ليفربول  75 نقطة 

4- أستون فيلا  67 نقطة 

5- توتنهام هوتسبير  60 نقطة 

6- مانشستر يونايتد  54 نقطة 

7- نيوكاسل يونايتد  53 نقطة 

8- وست هام يونايتد  49 نقطة 

9- تشيلسي  48 نقطة

10- بورنموث  48 نقطة 

11- وولفرهامبتون  46 نقطة 

12- برايتون  44 نقطة 

13- فولهام  43 نقطة 

14- كريستال بالاس  40 نقطة 

15- إيفرتون  36 نقطة 

16- برينتفورد  35 نقطة 

17- نوتينجهام فورست  26 نقطة 

18- لوتون تاون  25 نقطة 

19- بيرنلي  24 نقطة 

20- شيفيلد يونايتد 16 نقطة 

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة


توتنهام وأرسنال الساعة 4 عصرًا على قناة  beIN Sports HD 2.

بورنموث وبرايتون الساعة 4:00 عصرًا  علي قناة  beIN Sports HD 1.

نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي  الساعة  06:30 عصرًا  - beIN Sports HD 2.

 

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