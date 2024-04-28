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الدوري الإنجليزي، التشكيل الرسمي لديربي لندن بين آرسنال وتوتنهام

آرسنال،فيتو
آرسنال،فيتو

أرسنال ضد توتنهام، كشف  ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، عن التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام هوتسبير في ديربي شمال لندن في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق أرسنال ضيفا على نظيره توتنهام، اليوم الأحد، في ديربي شمال لندن، بمنافسات الجولة الـ35 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.
 

 تشكيل  آرسنال 

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل وتومياسو

الوسط: رايس، بارتي وأوديجارد

الهجوم: ساكا، هافيرتز وتروسارد

تشكيل  توتنهام 

حراسة المرمى: فيكاريو

الدفاع: بورو، روميرو، فان دي فين وديفيز

الوسط: هويبيرج، بينتانكور وماديسون

الهجوم: كولوسيفيكس، سون وفيرنر


ويحتل آرسنال صدارة البريميرليج برصيد 77 نقطة، فيما يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 60 نقطة.

 

تاريخ مباريات آرسنال وتوتنهام 

ولعب آرسنال وتوتنهام قبل مباراة اليوم 208 مباراة فاز آرسنال في 86 مباراة بينما حقق توتنهام الفوز في 67 مباراة وانتهت 55 مباراة بالتعادل.
 

ويأمل توتنهام في الفوز سعيا للتواجد بمركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، كما يسعي أرسنال للفوز لمواصلة الصراع على لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب "الإمارات" انتهت بالتعادل الإيجابي بين آرسنال وتوتنهام بهدفين لمثليهما. 

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ويدخل آرسنال مباراة توتنهام متصدرا ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الذي يتبقى له مباراة مؤجلة أمام توتنهام.

بيما يحتل توتنهام يحتل المركز الخامس في الترتيب ويملك 60 نقطة خلف أستون فيلا بفارق 7 نقاط.

موعد مباراة أرسنال وتوتنهام

تنطلق مباراة آرسنال وتوتنهام في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة آرسنال وتوتنهام

تذاع مباراة آرسنال وتوتنهام عبر قناة beIN Sports HD1.

وكان فريق أرسنال فاز على نظيره تشيلسي بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت الفريقين بديربي لندن على ملعب إستاد الإمارات، ضمن مواجهة مؤجلة من الأسبوع التاسع والعشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

أهداف مباراة أرسنال وتشيلسي 

سجل خماسية أرسنال كلا من اللاعب البلجيكي لياندرو تروسارد في الدقيقة 4، وبنجامين وايت في الدقيقة 52 و70، وكاي هافيرتز في الدقيقة 57 و65.

تشكيل أرسنال أمام تشيلسي 

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

في خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل، تومياسو.

في خط الوسط: ديكلان رايس، أوديجارد، توماس بارتي.

في خط الهجوم: ساكا، تروسارد، كاي هافيرتز.

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