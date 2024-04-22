الثلاثاء 23 أبريل 2024
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صحة ومرأة

تناولها خلال الدراسة والعمل، أطعمة تمنح الجسم النشاط والحيوية

أطعمة تزيد طاقتك،
أطعمة تزيد طاقتك، فيتو


مع الارتفاع في درجات الحرارة يعاني الكثيرون من الشعور المتكرر بالخمول، والميل للنعاس، مما قد يؤثر على القدرة على إنجاز المهام، خاصة بالنسبة للطلاب مع اقتراب الامتحانات، ومع العاملين بشكل عام.


أطعمة تمنح الجسم النشاط والحيوية


وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك مجموعة من الأطعمة التي يمكنها أن تمنح الجسم النشاط والحيوية، وبالتالي تكون الأفضل للطلاب الذين يستعدون للامتحانات، وكذلك للعاملين الذين يضطرون للخروج يوميا، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

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الفواكه:

الموز: غني بالبوتاسيوم الذي ينظم مستويات السكر في الدم ويمنع التقلصات العضلية، مما يُعزّز الطاقة.
التفاح: مصدر غني بالألياف التي تُبطئ عملية الهضم وتُساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.
العنب: غني بمضادات الأكسدة التي تُحسّن وظائف الدماغ وتُقلّل من التعب.
التوت: غني بفيتامين C الذي يُعزّز المناعة ويُقاوم الإجهاد.
البطيخ: غني بالماء والكهارل التي تُحافظ على رطوبة الجسم وتُمنع الجفاف.
المانجو: غني بفيتامين B6 الذي يُساعد على تحويل الطعام إلى طاقة.
البابايا: غنية بإنزيم البابايين الذي يُحسّن الهضم ويُقلّل من الانتفاخ.
الأفوكادو: غني بالدهون الصحية التي تُعزّز صحة القلب وتُساعد على الشعور بالشبع.

الخضروات:

السبانخ: غنية بالحديد الذي يُحمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم ويُقلّل من التعب.
البروكلي: غني بفيتامين C الذي يُعزّز المناعة ويُقاوم الإجهاد.
الجزر: غني بفيتامين A الذي يُحسّن وظائف الرؤية ويُعزّز صحة المناعة.
الطماطم: غنية بمضادات الأكسدة التي تُحارب الجذور الحرة وتُقلّل من الالتهابات.
الفلفل الحار: غني بفيتامين C والكابسيسين الذي يحسن المزاج ويُعزّز عملية التمثيل الغذائي.
المشروم: غني بفيتامينات B التي تُساعد على تحويل الطعام إلى طاقة.
الثوم: غني بمضادات الأكسدة التي تُحارب العدوى وتُقلّل من الالتهابات.

الحبوب الكاملة

الأرز البني: غني بالألياف التي تُساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وتُعزّز الهضم.
الشوفان: غني بالألياف والبروتين اللذان يُساعدان على الشعور بالشبع لفترة أطول.
الكينوا: غنية بالبروتين والحديد والألياف التي تُعزّز الطاقة والتركيز.
الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة: غني بالألياف التي تُساعد على الهضم وتُعزّز صحة القلب.

البروتينات

السمك: غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تُعزّز صحة الدماغ والقلب.
الدجاج: مصدر غني بالبروتين الذي يُساعد على بناء العضلات وإصلاح الأنسجة.
البيض: غني بالبروتين والفيتامينات والمعادن التي تُعزّز الطاقة والصحة العامة.
البقوليات: غنية بالبروتين والألياف التي تُساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.
المكسرات والبذور: غنية بالبروتين والدهون الصحية والألياف التي تُعزّز الطاقة والصحة العامة.

المشروبات

الماء: ضروري للحفاظ على رطوبة الجسم ووظائفه الحيوية.
الشاي الأخضر: غني بمضادات الأكسدة التي تُعزّز صحة القلب والمناعة.
عصير البرتقال: غني بفيتامين C الذي يُعزّز المناعة ويُقاوم الإجهاد.
عصير البنجر: غني بالنترات التي تُحسّن الأداء الرياضي وتُقلّل من التعب.
ماء جوز الهند: غني بالكهارل التي تُحافظ على رطوبة الجسم وتُمنع الجفاف.

اطعمة صحية

نصائح هامة

تناولي وجبات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم للحفاظ على مستويات الطاقة ثابتة.
اشربي الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم.
مارسي الرياضة بانتظام: تُساعد الرياضة على تحسين وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك وظائف القلب والرئتين والعضلات.

تناولها خلال العاصفة الترابية، أطعمة ومشروبات مفيدة لمرضى الربو

أطعمة مفيدة، احرصي على وجودها على مائدة السحور

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