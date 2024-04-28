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نصائح ذهبية لطلاب الثانوية العامة لأداء الامتحانات بدون توتر (فيديو)

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة، فيتو

مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة، تزداد مشاعر التوتر والقلق لدى الطلاب وأسرهم، ولهذا، قدم الدكتور هشام رامي أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، خلال لقائه ببرنامج 8 الصبح على فضائية dmc، مجموعة من النصائح الذهبية التي تساعد الطلاب على مواجهة هذه الامتحانات بكل ثقة وهدوء، وتحقيق أفضل النتائج.

 

نصائح للطلاب

أولًا: تنظيم الوقت:

ضع خطة زمنية للمذاكرة: حدد المواد التي ستذاكرها كل يوم، وخصص لكل مادة وقتًا كافيًا. تأكد من أن لديك وقتًا للراحة وممارسة الرياضة والنوم أيضًا.
استخدم أدوات تنظيم الوقت: مثل التقويمات والجداول الزمنية، لتتبع تقدمك وتضمن إنجاز جميع مهامك في الوقت المحدد.
تجنب المشتتات: أغلق هاتفك وأي أجهزة إلكترونية أخرى قد تشتتك عن المذاكرة. ابحث عن مكان هادئ للمذاكرة حيث يمكنك التركيز دون أي مقاطعة.
 

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ثانيًا: تقنيات المذاكرة الفعالة:

لا تحفظ المعلومات بشكل آلي: حاول فهم المفاهيم بدلًا من حفظها عن ظهر قلب. استخدم أدوات مثل الخرائط الذهنية والمخططات التوضيحية للمساعدة في ربط المعلومات ببعضها البعض.
مارس حل الأسئلة: قم بحل العديد من أسئلة الامتحانات السابقة، فهذا سيساعدك على التعرف على نوعية الأسئلة المتوقعة وكيفية الإجابة عليها بشكل صحيح.
شارك في مجموعات المذاكرة: يمكن أن تكون مجموعات المذاكرة طريقة رائعة لمشاركة الأفكار وطرح الأسئلة ومناقشة المواد الدراسية.
احصل على قسط كافٍ من النوم: النوم ضروري لصحة الدماغ ووظائفه. تأكد من حصولك على 7-8 ساعات من النوم كل ليلة.
 

ثالثًا: الصحة النفسية:

قلل من التوتر: مارس تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا أو التأمل، أو استمع إلى الموسيقى الهادئة. تحدث إلى شخص تثق به عن مشاعرك.
كن إيجابيًا: تذكر أنك قادر على النجاح. ركز على نقاط قوتك وإنجازاتك السابقة.
كافئ نفسك: خصص وقتًا للأنشطة التي تستمتع بها بعد كل فترة من المذاكرة.
 

نصائح للآباء:

وفر بيئة مناسبة للمذاكرة: تأكد من أن لدى طفلك مكانًا هادئًا ومريحًا للمذاكرة.
شجع طفلك على تنظيم وقته: ساعد طفلك في وضع خطة زمنية للمذاكرة وتتبع تقدمه.
قدم الدعم العاطفي: كن مستمعًا جيدًا لطفلك ودعمه خلال فترة الامتحانات.
تجنب الضغط على طفلك: لا تتوقع من طفلك تحقيق نتائج غير واقعية. ذكّره بأنك تفخر به مهما كانت النتائج.

واختتم الدكتور هشام رامي حديثه بأن امتحانات الثانوية العامة ليست نهاية العالم، وأنه باتباع هذه النصائح، يمكنك مساعدة نفسك أو طفلك على مواجهة هذه الامتحانات بكل ثقة وتحقيق أفضل النتائج.

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