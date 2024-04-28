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محافظ الشرقية يتفقد أعمال تركيب الانترلوك بالزقازيق

محافظ الشرقية يتفقد
محافظ الشرقية يتفقد اعمال تركيب الانترلوك الجارية بالزقازيق

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  جولة تفقدية بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو البيئي وصحي للمواطنين.

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تفقد سارع طلبة عويضة والغشام 

 بدأ المحافظ  جولته بتفقد شارعي طلبة عويضة والغشام ثم متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك الجارية بالشوارع الجانبية بمنطقة منشية السادات وذلك بعد أن تم الانتهاء من تركيب 5 آلاف متر من اجمالي 14 ألف متر وبتكلفة اجمالية 3 مليون و165 ألف جنيه تماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

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الاعمال الجارية بتطوير المدينة 

قالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية ان المحافظ شدد على رئيس مركز الزقازيق بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال والزامها بمراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وتنفيذها طبقا للمواصفات الفنية المحددة وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء المنطقة وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها حيث التقى بعدد من المواطنين الذين قدموا الشكر له وللجهاز التنفيذي على مجهوداتهم في أعمال التطوير الجارية بالمدينة وكذلك المتابعة المستمرة ليلًا ونهارًا  للشركات المنفذة لإنهاء الأعمال في أقرب وقت ممكن لتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات والمارة.

خريطة لشرق وغرب الغشام 

كلف المحافظ رئيس مركز الزقازيق بإعداد خريطة لمنطقة شرق وغرب الغشام موضح عليها كافة المرافق والشوارع المرصوفة والشوارع التي تحتاج الي الرصف أو توصيل المرافق بها وكذلك مراجعة المنطقة السكنية بدءًا من مسجد القدس باتجاه موقف المنصورة لتحديد احتياجات المنطقة من الرصف وتوصيل المرافق وذلك لإعداد المقايسات اللازمة لاستكمال أعمال الرصف والتطوير وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

التنسيق مع رئيسي حى اول وثان الزقازيق 

كما شدد المحافظ على رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيسي حيي أول وثان باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الباعة المفترشين حرم الطريق ومداخل الشوارع والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على الرصيف لإعادة الانضباط للشارع مشيرًا الي أن المحافظة أنشأت السوق الحضاري للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والافتراش في الشوارع الرئيسية والميادين العامة للمدينة التي تشوه الشكل الجمالي والحضاري لها.

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 متابعة الأعمال الإنشائية بالنصب التذكارى 

اختتم محافظ الشرقية جولته بمتابعة أعمال الانشاء الجارية بالنصب التذكاري للجندي المجهول ولشهداء المحافظة أمام الديوان العام بتكلفة 5 مليون جنيه تخليدًا لذكرى الشهداء وعرفانًا بالجميل لما قدموه فداء للوطن الغالي مشددا علي رئيس مركز الزقازيق بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال والزامها بالجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء من الأعمال مع مراعاة المعايير والاشتراطات المحددة واضفاء لمسة جمالية وحضارية على المنطقة تتناسب مع أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع مدينة الزقازيق.

 رافق المحافظ في الجولة شعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق ويسري راشد رئيس حي أول ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان.

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