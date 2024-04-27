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مسعود يتابع الاختبار الشفوي لطلبة التمريض بالشرقية

مسعود يتابع الاختبار
مسعود يتابع الاختبار الشفوي لطلبة التمريض بالشرقية،فيتو

قام اليوم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، بالمرور على لجان اختبارات المدارس الثانوية الفنية للتمريض بالزقازيق، وذلك اليوم السبت، يرافقه مديرة إدارة التدريب بالمديرية، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بلجان الاختبار الشفوي لتلاميذ الصف الثاني من مدارس التمريض للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وكيل صحة الشرقية يتابع عمل اللجان بمستشفى صدر الزقازيق لاعتمادها بالتأمين الصحي

عدد الطلاب 1641 ممتحنا 

وقال المحاسب محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية كما قام وكيل الوزارة بمتابعة سير الاختبارات، والتي شملت اليوم مادة التمريض الباطني والجراحي، وتم التأكد من إتباع كافة الإجراءات الوقائية أثناء أداء الامتحانات، حفاظًا علي صحة أبنائنا الطلاب بالمحافظة، والبالغ عددهم ١٦٤١ طالب وطالبة بالصف الأول والثاني والثالث، منهم ٥٧٨ طالبا بالصف الثاني، كما حرص علي الاستماع إلى التلاميذ، والاطمئنان منهم على حسن سير الإمتحانات، وعلى مستوى الأسئلة، ومدى كفاية الوقت المحدد لها، وكذلك مدى مطابقتها للمناهج الدراسية خلال الفصل الدراسي.

 

مسعود يتابع امتحانات الشفوى للتمريض-فيتو

إجراء مكافحة العدوى وترشيد استهلاك المضادات الحيوية 

كما استفسر الدكتور هشام مسعود من التلاميذ عن مدى استفادتهم حتى الآن من المواد الدراسية، ومناقشتهم في بعض الموضوعات الطبية مثل إجراءات مكافحة العدوى، وأهمية ترشيد استهلاك المضادات الحيوية، والإجراءات التمريضية في التعامل مع الجروح، ومؤكدًا على أهمية الثقة بالنفس، وعلى تقديره واعتزازه بمهنة التمريض، والتي تعد الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية، ورسالة إنسانية سامية لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين، للتخفيف من معاناة وآلام المرضى.

مسعود يتابع امتحانات الشفوى للتمريض-فيتو

عدم وجود شكاوى للتلاميذ والتلميذات 

كما تأكد "مسعود" من عدم وجود أي شكوى للتلاميذ، متمنيًا لهم حياة عملية جيدة، ومستقبل أفضل في المرحلة القادمة، وفي نهاية الزيارة أكد على مديرة إدارة التدريب بالمديرية بالإعداد الجيد للاختبارات التحريرية القادمة لنهاية العام الدراسي، واستعدادات المدارس للعام الدراسي القادم، مشيدًا بجهود القائمين علي أعمال النظام والمراقبة داخل لجان الإمتحانات، للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب بالمحافظة.

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رؤية رئيس الجمهورية 

قام وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية اليوم أيضا وفى وقت سابق بالمرور على مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، لمتابعة أعمال اللجان المشكلة من المديرية ومستشفى الصدر، لاستيفاء الاشتراطات الخاصة باعتماد مستشفى الأمراض الصدرية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وذلك في ضوء رؤية القيادة السياسية، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بالتحسين المستمر للخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، والعمل المتواصل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة محافظات الجمهورية.

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الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية تلاميذ الصف الثانى من مدارس التمريض الاختبار الشفوى انتظام سير العملية التعليمية مدير ادارة التدريب

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