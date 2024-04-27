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محافظات

محافظ الشرقية يشارك في احتفالية اليوم العالمي للطبيب البيطري

محافظ الشرقيةيشارك
محافظ الشرقيةيشارك الأطباء البيطريين إحتفالهم باليوم العالمى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الطبيب البيطري يُعد خط الدفاع الأول للحفاظ على الثروة الحيوانية بجانب دوره الهام في مراقبة الأسواق للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة، وكذلك الإشراف على عمليات الذبح بالمجازر لتقديم غذاء آمن وصحي للمواطنين.

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المحافظ يشارك فى اليوم العالمى للطبيب البيطرى -فيتو

الحضور احتقالية اليوم العالمى للطبيب البيطرى 

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى  عن محافظة الشرقية ان ذلك جاء خلال مشاركة المحافظ في إحتفالية مديرية الطب البيطري باليوم العالمي للطبيب البيطري  الذي يُصادف السبت الأخير من شهر أبريل من كل عام طبقًا لقرار الإتحاد العالمي للأطباء البيطريين ومنظمة صحة الحيوان، وذلك في حضور اللواء  إبراهيم محمد متولي  - مدير مديرية الطب البيطري ، والدكتور عبد العليم فؤاد نقيب الأطباء البيطريين بالشرقية، ومديري الإدارات البيطرية والنوعية بالمديرية، وعدد من أساتذة كلية الطب البيطري ومعهد صحة الحيوان، وممثلي المجتمع المدني وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والأطباء البيطريين والعاملين بالمديرية.

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المحافظ يشارك فى اليوم العالمى للطبيب البيطرى -فيتو

المشاركة فى مسابقة مصر للتميز الحكومى 

أشاد محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الطب البيطري وسعيها الدائم للإرتقاء بمنظومة العمل ورفع كفاءة العاملين بها والترشح للمشاركة في مسابقة مصر للتميز الحكومي والتي تحرص المحافظة دائمًا على المشاركة فيها وحصد الجوائز على المستويين الفردي والمؤسسي، بالإضافة إلى تعاونها مع مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع للديوان العام للإستفادة من كافة البرامج التدريبية التي يقدمها المركز في مختلف التخصصات لتعود بالنفع على العاملين والذي ينعكس على تحسين مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين. 

الحصول على الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه 

ولتشجيع العاملين على الإستمرار في التزود بالعلم والمعرفة للإرتقاء بمنظومة العمل،  أشار محافظ الشرقية إلى موافقة جامعة الزقازيق على حصول العاملين بالديوان العام والمجالس والمدن والأحياء والمديريات الخدمية على تخفيض بنسبة 30 % للراغبين في الإلتحاق بالدراسات العليا للحصول علي درجات الدكتورة والماجستير والدبلومات المهنية، وكذلك 5 منح إضافية بنسبة تخفيض 50 %، مقدما  الشكر لأعضاء الجهاز التنفيذي علي المجهودات اليومية المبذولة والتي من خلالها استطاعت المحافظة للعام الثاني على التوالي الفوز في مسابقة حوافز تميز الأداء وتصنيفها ضمن المحافظات الأكثر تميزًا.

المحافظ يشارك فى اليوم العالمى للطبيب البيطرى -فيتو

 المبادرات الرئاسية فى مجال الطب البيطرى 

ورحب اللواء  ابراهيم محمد متولى   مدير مديرية الطب البيطري بمشاركة محافظ الشرقية الأطباء البيطريين باليوم العالمي للطيب البيطري  الذي يُعد دافعًا لهم نحو إستكمال وتنفيذ الأعمال المكلفين بها على الوجه الأكمل لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها، مشيرًا إلى أن الطب البيطري أصبح شريك أساسي في تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها (تطوير منافذ تجميع الالبان – تطوير المجازر الحكومية – التحسين الوراثي وتمصير السلالات الأجنبية – إحياء المشروع القومي للبتلو – المشروع القومي لتسجيل وترقيم الثروة الحيوانية – تنمية وتطوير الريف المصري داخل مركز الحسينية بتوزيع العجلات العشار علي المستفيدين – احلم بقرية التلين بمركز منيا القمح ) بجانب برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الإجتماعي لتوزيع الأغنام.

كما قدم  مدير مديرية الطب البيطري الشكر لمحافظ الشرقية على دعمه لترشيح المركز الطبي البيطري لعلاج الحيوانات الاليفة بإدارة مركز الزقازيق البيطرية لجائزة مصر للتميز الحكومي (جائزة المبادرة الحكومية الإبتكارية)والتابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدورتها الرابعة لعام 2024.

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المحافظ يشارك فى اليوم العالمى للطبيب البيطرى -فيتو

المحافظ يكرم الاطباء البيطريين بالشرقية 

شهدت الإحتفالية تكريم محافظ الشرقية عدد من الأطباء البيطريين وأساتذة الجامعة ومعهد بحوث صحة الحيوان والهيئة القومية لسلامة الغذاء ونواب البرلمان وممثلي المجتمع المدني بمنحهم شهادات تقدير تكريمًا وتقديرًا لدور كل منهم في الإرتقاء بقطاع الطب البيطري وتنفيذ المبادرات الرئاسية للنهوض بالقطاع.

وفي نهاية الإحتفالية، أهدي مدير مديرية الطب البيطري درعًا تذكاريًا لمحافظ الشرقية تقديرًا لدعمه الدائم والمستمر لقطاع الطب البيطري بالشرقية بما كان له عظيم الأثر في زيادة الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بنطاق المحافظة.

 

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الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اللواء دكتور ابراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري محافظة الشرقية الدكتور عبدالعليم فؤاد نقيب الاطباء البيطريين بالشرقية

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