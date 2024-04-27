محافظ الشرقية: افتتاح مركز شبكة الطوارئ والسلامة العامة قريبا

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الاستعدادات النهائية لافتتاح مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والذي تم إنشاؤه بمقر ديوان عام المحافظة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

اللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات

وذلك بسرعة إنشاء شبكة للطوارئ والسلامة العامة موحدة ومؤمنة لتأمين المرافق الحيوية بالمحافظات في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمحاسب هشام عبد المقصود مدير عام الأزمات والكوارث بالديوان العام وذلك تمهيدا لافتتاحه.

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الحفاظ على خصوصية البيانات والاتصالات

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم الطاهر المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية، أن المحافظ أكد على أهمية إنشاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام وذلك للحفاظ على خصوصية البيانات والاتصالات القائمة بين الجهات الإدارية وأجهزة الدولة باستخدام شبكة لاسلكية متطورة لتحقيق السيطرة الكاملة على المعلومات والتعاون الدائم بين كافة الجهات المعنية لتوفير خدمات الطوارئ وتأمين المرافق الهامة وإدارة كافة المخاطر لضمان التعامل اللحظي معها حفاظا على مقدرات ومكتسبات الدولة والمال العام.

الدكتور أحمد عبدالمعطى نائب الدكتور المحافظ

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ أن المركز يتكون من قاعة اجتماعات لمتخذي القرار من قيادات المحافظة ومنصة لحضور ومتابعة العمليات ومكان مخصص لمشغلي المنظومة ومركز معلومات Data center وصالة عرض مزودة بشاشات ومكتب لمدير المنظومة وخدمات لوجستية.

الشبكة تربط بين المحافظة وكافة المديريات والهيئات التابعة

وأضاف نائب المحافظ أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام تم تزويده بأجهزة للسويتش و Servers وأجهزة ربط بين المحافظة والمديريات وبين المديريات والشركات والهيئات والمراكز والمدن والمرور ومديرية الأمن والاسعاف تعمل على مدار الـ 24 ساعة من من خلال ثلاث نوبتجيات عمل لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تدريب عدد من مشغلي المنظومة بمركز التدريب التابع لوزارة التنمية المحلية بسقارة وذلك لرفع قدرات العاملين لتشغيل المنظومة بجودة وكفاءة والمساهمة في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهـود التنمية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصـة وأرواح المواطنين.

المشاركة فى اليوم العالمي للطبيب البيطري

وشارك المحافظ في وقت سابق اليوم بإحتفالية مديرية الطب البيطري باليوم العالمي للطبيب البيطري الذي يُصادف السبت الأخير من شهر أبريل من كل عام طبقًا لقرار الاتحاد العالمي للأطباء البيطريين ومنظمة صحة الحيوان، وذلك في حضور اللواء إبراهيم محمد متولي - مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور عبد العليم فؤاد نقيب الأطباء البيطريين بالشرقية، ومديري الإدارات البيطرية والنوعية بالمديرية، وعدد من أساتذة كلية الطب البيطري ومعهد صحة الحيوان، وممثلي المجتمع المدني وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والأطباء البيطريين والعاملين بالمديرية.