فوائد الزنجبيل، لصحة معدتك ودماغك وجمال بشرتك

فوائد الزنجبيل، يعد الزنجبيل من أشهر التوابل والنباتات الطبية، ويستخدم منذ القدم في الطب الشعبي أو الطب البديل؛ لعلاج العديد من الأمراض، وله العديد من الفوائد الصحية المدعومة بالدراسات العلمية.

فوائد الزنجبيل لكل أجهزة الجسم

أكدت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الزنجبيل للصحة عديدة وهامة، ولابد من الاستفادة منه، قدر المستطاع، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

يحسّن الهضم:

يُساعد الزنجبيل على تحفيز إفراز العصارات الهضمية، ممّا يُحسّن من عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

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يُخفّف من عسر الهضم:

يُساعد الزنجبيل على تسريع حركة الأمعاء وتخفيف أعراض عسر الهضم، مثل الانتفاخ، والغازات، والإمساك.

يُعالج الغثيان والقيء:

يُعدّ الزنجبيل علاجًا فعّالًا للغثيان والقيء، سواء الناتج عن دوار الحركة، أو الحمل، أو العلاج الكيميائي.

يُخفّف من آلام المفاصل:

يُعدّ الزنجبيل مضادًا للالتهابات، ممّا يُساعد على تخفيف آلام المفاصل والتهابها، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

يُخفّف من آلام العضلات:

يُساعد الزنجبيل على تقليل آلام العضلات بعد التمارين الرياضية.

يُخفّف من آلام الدورة الشهرية: يُساعد الزنجبيل على تخفيف آلام الدورة الشهرية وتقلصاتها.

يُعزّز مناعة الجسم:

يُعدّ الزنجبيل غنيًا بمضادات الأكسدة التي تُساعد على تقوية جهاز المناعة ومحاربة العدوى.

يُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب:

يُساعد الزنجبيل على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وتحسين تدفق الدم، ممّا يُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يُساعد على إنقاص الوزن:

يُحفّز الزنجبيل على حرق الدهون وزيادة سرعة الأيض، ممّا يُساعد على إنقاص الوزن.

يُحسّن من صحة الدماغ

يُساعد الزنجبيل على تحسين وظائف الدماغ والذاكرة، ويُقلّل من خطر الإصابة بأمراض الدماغ التنكسيّة مثل مرض الزهايمر.

يُحارب السرطان:

تُشير بعض الدراسات إلى أنّ الزنجبيل قد يُساعد على محاربة بعض أنواع السرطان.

طرق استخدام الزنجبيل

شاي الزنجبيل: يُمكن غلي شرائح الزنجبيل الطازجة في الماء مع إضافة العسل أو الليمون.

مكملات الزنجبيل: تتوفر مكملات الزنجبيل على شكل كبسولات أو مسحوق.

إضافته إلى الطعام: يُمكن إضافة الزنجبيل المبشور أو المطحون إلى مختلف الأطباق والمخبوزات.

فوائد الزنجبيل

فوائد الزنجبيل للبشرة

أضافت أخصائية التغذية العلاجية أن الزنجبيل من المكونات الطبيعية الغنية بالعديد من الفوائد الصحية والجمالية، وتشمل فوائده للبشرة ما يلي:

تفتيح البشرة

يساعد الزنجبيل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، وذلك لاحتوائه على مركبات مضادة للأكسدة، مثل الجينجيرول، التي تُقاوم الجذور الحرة وتُقلّل من ظهور البقع الداكنة

والتصبغات.

علاج حب الشباب

يُعدّ الزنجبيل مضادًا طبيعيًا للالتهابات، مما يجعله فعالًا في علاج حب الشباب والتهابات البشرة. كما يساعد على قتل البكتيريا المسببة لحب الشباب.

تقليل التجاعيد

يُحفّز الزنجبيل إنتاج الكولاجين في البشرة، مما يساعد على تقليل التجاعيد وخطوط الدقة، ويُحافظ على شباب البشرة ونضارتها.

تخفيف الندبات

يساعد الزنجبيل على تحسين لون الندبات الداكنة والتخفيف من ظهورها، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تُحفّز تجديد خلايا البشرة.

تقليل السيلوليت

يُساعد الزنجبيل على تحسين الدورة الدموية وتنشيط عملية حرق الدهون، مما يُساهم في تقليل السيلوليت وشدّ البشرة.

علاج التهابات البشرة

يُعدّ الزنجبيل مضادًا طبيعيًا للالتهابات، مما يجعله فعالًا في علاج التهابات البشرة مثل الأكزيما والصدفية.

طرق استخدام الزنجبيل للبشرة

ماسك الزنجبيل:

اخلطي ملعقة كبيرة من مسحوق الزنجبيل مع ملعقة كبيرة من العسل

وقليل من الماء، وضعي المزيج على وجهكِ واتركيه لمدة 15-20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

غسول الزنجبيل:

ابشري قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج، وأضيفيها إلى كوب من الماء المغلي، اتركي المزيج يبرد، ثم استخدميه لغسل وجهكِ صباحًا ومساءً.

شاي الزنجبيل:

اشربي كوبًا من شاي الزنجبيل يوميًا، فذلك يُساعد على تحسين صحة بشرتكِ من الداخل.