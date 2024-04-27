فوائد الموز، يحسن مزاجك ويخلصك من التوتر والوزن الزائد

فوائد الموز، للصحة بشكل عام مذهلة، وللبشرة بشكل عام عديدة، فيعد الموز من الفواكه اللذيذة والمغذية، ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف التي تقدم فوائد صحية جمة للجسم، ولذلك لابد من تناوله بانتظام، للاستفادة من كل ما يقدمه للجسم.

فوائد الموز الصحية

وأشارت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الموز للصحة هائلة، نظرا لما يحتوي عليه الموز من مغذيات طبيعية، فيحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة، والعديد من مضادات الأكسدة القوية، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

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تعزيز صحة القلب

غني بالبوتاسيوم، الذي يُساعد على تنظيم ضربات القلب والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

يحتوي على المغنيسيوم، الذي يُعزّز صحة القلب ويُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

دعم الجهاز الهضمي

مصدر غني بالألياف الغذائية، التي تساعد على تحسين الهضم وتعزيز انتظام حركة الأمعاء.

يمكن أن يساعد الموز غير الناضج على صحة الأمعاء لاحتوائه على النشا المقاوم، وهو نوع من الألياف التي تُغذّي البكتيريا النافعة في الأمعاء.

تقوية جهاز المناعة

غني بمضادات الأكسدة، مثل فيتامين ج والكاروتين والفلافونويد، التي تساعد على تقوية جهاز المناعة ومحاربة الجذور الحرّة والوقاية من الأمراض والسرطان.

تحسين المزاج ومحاربة التوتر

يحتوي على فيتامين ب 6، الذي يساعد على تنظيم مستويات السيروتونين والدوبامين في الدماغ، وهما ناقلان عصبيان يؤثران على المزاج ويقللان من التوتر.

المساعدة في فقدان الوزن

مصدر غني بالألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول، ممّا قد يُساعد على تقليل كمية الطعام المُتناولة.

يمكن أن يساعد الموز غير الناضج على التحكم في الشهية لاحتوائه على النشا المقاوم.

توفير الطاقة ومحاربة التعب

غني بالكربوهيدرات، التي تُعدّ مصدرًا رئيسيًا للطاقة للجسم.

يحتوي على البوتاسيوم، الذي يساعد على تنظيم وظائف العضلات والأعصاب، ممّا قد يُساعد على تقليل التعب.

تقوية العظام

يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم، اللذان يساعدان على تقوية العظام والوقاية من هشاشة العظام.

العناية بالبشرة والشعر

مصدرٌ غني بفيتامين ج وفيتامين ب 6، اللذان يساعدان على الحفاظ على صحة البشرة والشعر.

فوائد الموز للبشرة

الموز للبشرة

وأكدت الدكتورة مروة، أن فوائد الموز للبشرة عديدة، لأنه يعد من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للبشرة، ممّا يجعله علاجًا طبيعيًا فعالًا لمجموعة من مشاكل البشرة، وإليك بعض فوائد الموز للبشرة:

ترطيب البشرة

يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يُساعد على الحفاظ على رطوبة البشرة ومنع جفافها.

تقليل ظهور التجاعيد

يُعد الموز غنيًا بمضادات الأكسدة، مثل فيتامين C وفيتامين E، التي تُحارب الجذور الحرة وتُقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

زيادة نضارة البشرة

يُساعد الموز على زيادة نضارة البشرة وإشراقها، وذلك لاحتوائه على فيتامين B6، الذي يُحفز إنتاج خلايا الجلد الجديدة.

علاج حب الشباب

يُمكن أن يُساعد الموز في علاج حب الشباب والتهابات البشرة، وذلك لخصائصه المضادة للالتهابات.

إزالة البقع الداكنة

يُمكن استخدام الموز لإزالة البقع الداكنة وآثار حب الشباب، وذلك لاحتوائه على فيتامين C، الذي يُساعد على تفتيح البشرة.

تقليل التهاب البشرة

يُمكن استخدام الموز لتقليل التهاب البشرة والتهيج، وذلك لخصائصه المهدئة.

علاج الجروح

يُمكن استخدام الموز لعلاج الجروح والخدوش، وذلك لاحتوائه على فيتامين A، الذي يُساعد على التئام الجروح.

طرق استخدام الموز للبشرة

ماسك الموز

اهرسي موزة ناضجة.

أضيفي ملعقة كبيرة من العسل.

أضيفي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

امزجي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متماسك.

ضعي الخليط على وجهك ورقبتك.

اتركي الخليط لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

تقشير الموز

افركي وجهك بقشر الموز الناضج لمدة 5-10 دقائق.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

عصير الموز

امزجي ملعقة كبيرة من عصير الموز مع ملعقة صغيرة من العسل.

ضعي الخليط على وجهك ورقبتك.

اتركي الخليط لمدة 10-15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

نصائح اتبعيها عند استخدام الموز على بشرتك

تأكدي من استخدام الموز الناضج لتحضير الوصفات.

اختبري الوصفة على منطقة صغيرة من بشرتك قبل استخدامها على وجهك بالكامل.

إذا كانت لديك بشرة حساسة، استشيري طبيب الجلدية قبل استخدام الموز على بشرتك.