إيران تخصص 3 مليارات يورو لتعزيز أمن حدودها مع دول الجوار

كشف مجيد مير أحمدي، نائب وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية، اليوم السبت، أن الحكومة خصصت ثلاثة مليارات يورو للقوات المسلحة، لتتمكن من البدء بسرعة في عملية إغلاق الحدود مع دول الجوار.

إغلاق الحدود مع دول الجوار

ونقلت وكالة "فارس نيوز" عن مير أحمدي قوله إن الإغلاق سيتم على شكل أسوار وجدران ومن خلال أنظمة ذكية لمراقبة الحدود، معتبرًا أن بناء جدار وإغلاق الحدود أحد التدابير الجديرة والحاسمة للغاية التي اتخذتها حكومة إبراهيم رئيسي.

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وبحسب مير أحمدي، سيتم توفير هذه المبالغ لإغلاق الحدود وتقديمها لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، متوقعًا أن يتم الانتهاء من هذا المشروع خلال خمس سنوات.

وأوضح نائب وزير الداخلية الإيراني، أن سبب قرار الرئيس هو تعزيز أمن البلاد ومنع تهريب البشر والأسلحة".

استخدام القدرات الهندسية للحرس الثوري

وكشف أن مسألة إغلاق الحدود سيديرها رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد علي باقري، مشيرا إلى "استخدام القدرات الهندسية للحرس الثوري، ومعسكر خاتم الأنبياء، في المشروع، لافتا أن "جزءًا من هذه الأولوية سيكون الحدود الأفغانية".

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