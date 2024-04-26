الأمم المتحدة: فرض قيود على غير المحجبات في إيران انتهاك لحقوق الإنسان

نددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بتشديد القيود على النساء غير المحجبات في إيران، والتي تستهدف أيضًا الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و17 عامًا.

تشديد القيود على النساء في إيران

وقال المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورنس خلال مؤتمر صحفي، "تلقينا تقارير عن عمليات توقيف ومضايقات واسعة النطاق ضد النساء، والفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن غالبًا بين 15 و17 عامًا".

وأشار إلى أن المفوضية تلقت معلومات تفيد بأن، بالزي الرسمي والمدني، تقوم بعمليات قمع عنيفة في جميع أنحاء البلاد ضد النساء والفتيات وضد الرجال الذين يدعمونهن؛ من أجل تطبيق قوانين الحجاب الصارمة في البلاد".

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وأكد أن الشرطة قامت في الأشهر الأخيرة بتطبيق هذه القوانين بشكل متزايد، بحسب وكالة "فرانس برس".

قوانين الحجاب في إيران

وأوضح لورنس أن هناك معلومات تفيد بإغلاق مئات الشركات لأنها لم تطبق قوانين الحجاب، وباستخدام كاميرات مراقبة للتعرّف على السائقات المخالفات.

وفي منتصف أبريل، أعلنت الشرطة الإيرانية أنّها شدّدت ضوابطها الإلزامية على ارتداء النساء الحجاب في الأماكن العامة، معربة عن أسفها لأنّ عدم احترام الحجاب يتزايد.

لكن أعدادًا متزايدة من النساء يظهرن من دون حجاب، خصوصًا منذ الحركة الاحتجاجية التي اندلعت على إثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في سبتمبر2022، بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بتهمة انتهاكها قواعد اللباس الصارمة في البلاد.

وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن قائد الحرس الثوري أعلن في 21 أبريل عن إنشاء هيئة جديدة مسؤولة عن إنفاذ القوانين المتعلّقة بارتداء الحجاب.

وفي السياق، قال لورنس إن المفوضية تشعر بقلق بالغ إزاء حقيقة أن مشروع قانون دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب الذي يفرض عقوبات أكثر صرامة، بات على وشك الحصول على موافقة مجلس صيانة الدستور".

من جهة أخرى، طالبت المفوضية السامية السلطات الإيرانية بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق مغني الراب توماج صالحي المسجون لدعمه حركة الاحتجاج التي اندلعت في العام 2022، داعية إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عنه".

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