13 فائدة للشاي الأخضر، أبرزها تعزيز صحة القلب والمخ ونقص الوزن

فوائد الشاي الأخضر، الشاي الأخضر من أنواع الشاي الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون ولكن سر الإقبال عليه لفاعليته فى حرق الدهون وإنقاص الوزن.

وفوائد الشاي الأخضر، عديدة لقيمته الغذائية العالية فهو غنى بمضادات الأكسدة وله قدرة على طرد السموم بالجسم وتعزيز صحة القلب والشرايين، لذا ينصح به الخبراء دائما.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الشاى الأخضر من أنواع الشاى الشهيرة وهو نفس الشاى الأسود المتعارف عليه ولكنه أخضر غير محمص على عكس الشاي الأسود الذى تعرض لدرجات حرارة عالية.

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فوائد الشاي الأخضر في التخسيس

وأضاف السيد، أن الشاي الأخضر مشروب عشبة مهم له فوائد عظيمة ويحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة واشتهر بفاعليته فى التخسيس حيث يحفز الجسم على حرق الدهون كما ينظم عملية الهضم ويساعد فى طرد السموم من الجسم، وله نفس فوائد الشاى العادى فى تنشيط المخ والجسم لأنه يحتوى على الكافيين.

فوائد الشاي الاخضر، فيتو

فوائد الشاي الأخضر

وتابع، أن من فوائد الشاي الاخضر التى تدفعنا لتناوله:

يعزز القدرة الجنسية للرجال وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة التى تحدد الخلايا بالجسم.

مهم لكبار السن في حمايتهم من الخرف والزهايمر لأنه ينشط المخ، ولكن لا يجوز الإفراط في تناوله.

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

يقضي على رائحة الفم الكريهة لفاعليته في القضاء على البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة.

ينشط المخ لاحتوائه على نسبة عالية من الكافيين.

يساعد في إنقاص الوزن لأنه يرفع من عملية التمثيل الغذائي وبالتالي يزيد من معدلات حرق الدهون، ما يساعد في إنقاص الوزن.

يحارب السرطان لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة القوية التى تمنع نمو الخلايا السرطانية بالجسم.

ينشط الدورة الدموية بالجسم ما يساعد في عمل أجهزة الحسن بأعلى كفاءة.

ينظم مستوى السكر بالدم ويقلل من فرص ارتفاعه بالدم وبالتالي هو مهم لمرضى السكر.

يرفع معدلات التركيز والذكاء وبالتالي مهم للطلاب فى فترات المذاكرة.

يساعد في علاج الإمساك فهو فعال في تنظيف القولون وطرد السموم من الجسم.

ينظم حركة الجهاز الهضمي بشكل جيد، ويهدئ من اضطرابات القولون.

يحافظ على الجسم من الشيخوخة وأعراضها لاحتوائه على مادة البوليفينول، وهي مادة من مضادات الأكسدة قوية جدا تعمل على تجديد الخلايا بالجسم، وبالتالى تحافظ على شباب الجسم وتقاوم علامات الشيخوخة.

محاذير تناول الشاي الأخضر

وحذر الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، من الإفراط في تناول الشاي الأخضر، لأنه يحتوى على نسبة عالية من الكافيين وبالتالى زيادة تناوله يدر البول ويسبب الأرق والقلق والتوتر واضطرابات النوم، لذا ممنوع تناوله قبل النوم، وأيضًا على مرضى القلب والضغط تناوله بحذر، لأنه يرفع نسبة الضغط بالدم ما يزيد من فرص الإصابة بالجلطات لذا يجب عليهم تناوله بكميات محدودة.