الجمعة 26 أبريل 2024
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صحة ومرأة

هل يسبب التوقيت الصيفي زيادة الإصابة بالنوبة القلبية؟

التوقيت الصيفي، فيتو
التوقيت الصيفي، فيتو

دقائق قليلة ويبدأ تطبيق العمل بـالتوقيت الصيفي ويؤثر التوقيت الصيفي وتقديم الساعة على الصحة ودورة نوم الإنسان ويمكن أن تؤثر قلة النوم على معدل ضربات القلب.

وتستعرض فيتو في التقرير التالي عددا من النصائح للتعامل مع تغيير الساعة والتوقيت الصيفي 2024.

 

والغرض من التوقيت الصيفي منح ساعة إضافية من ضوء النهار في مساء أشهر الصيف، وتوفير المزيد من الطاقة باستخدام ضوء الشمس.

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تأثير التوقيت الصيفي على الصحة العقلية

وكشفت دراسة طبية بحسب الموقع الطبي Healthline أن من أهم تأثيرات التوقيت الصيفي هو قلة النوم، خاصة عندما تتقدم الساعة للأمام، وعندما لا يحصل الجسم على قسط كافٍ من النوم، فإنه يؤثر على الفص الأمامي من المخ.

 

ومع تقديم الساعة يتلقي جسم الانسان قدرًا كبيرًا من ضوء الشمس وإنتاج الجسم ما يكفي من السيروتونين - وهي مادة كيميائية تعزز المزاج.

 

التغيرات في تنظيم الهرمونات

الاضطراب في مواعيد تغيير النوم يؤثر على قدرة الجسم على إنتاج الميلاتونين بشكل إيقاعين ويسبب مشاكل صحية مثل اضطرابات النوم، وتقلب المزاج، وزيادة القلق وارتفاع نسب هرمون الاستروجين والبروجستيرون.

 

زيادة خطر المشكلات المتعلقة بالقلب

نظرًا لأن الإنسان  ينام مدة أقل بسبب التوقيت الصيفي، وجدت الأبحاث أن هناك زيادة في النوبات القلبية والسكتات الدماغية خلال الأسبوعين الأولين بعد تغيير الساعة، مع وجود أعلى خطر في أيام الأسبوع الثلاثة الأولى بعد التبديل.

 

 نظرًا لأن الجسم لا ينام كثيرًا، فإنه ينتج المزيد من التوتر، بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن التوقيت الصيفي يعطل إيقاعات الساعة البيولوجية، فإنه يمكن أن يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم وإنتاج هرمون التوتر الكورتيزول، ولكن بعد الأسبوعين الأولين من تغيير الوقت، يقل خطر حدوث مشكلات متعلقة بالقلب مثل السكتات الدماغية أو النوبات القلبية.

 

 

التأثير على عملية التمثيل الغذائي وتنظيم الوزن

يمكن للتوقيت الصيفي أيضًا أن يبطئ عملية التمثيل الغذائي وينتج هرمونات الجوع

ويحدث إنتاج هرمونات الجوع عندما لا يحصل الجسم على قسط كافٍ من النوم

وينصح الأطباء بضرورة اتباع هذه النصائح لتأهيل الجسم للتعامل مع التوقيت الصيفي: 

 

1-تحديد جدول للنوم: 

2-الذهاب إلى السرير مبكرًا بـ 15 إلى 20 دقيقة كل ليلة.

3-التخلص من عوامل التشتيت: تجنب شرب القهوة أو اللعب على الهاتف قبل الذهاب إلى السرير مباشرة، وأخذ بعض الوقت للاسترخاء أو قراءة.

قبل تطبيق التوقيت الصيفي، وزارة الصحة تنصح بتجنب شرب المنبهات

قبل ساعات من تطبيقه، تأثير التوقيت الصيفي وتغيير الساعة على الصحة

4-استغلال تقديم الوقت وإطالة وقت النهار في الاستفادة من المزيد من ضوء الشمس، مما يعزز إنتاج السيروتونين.

5-تحديد مواعيد الوجبات

 

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