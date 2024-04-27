كيف يتسبب النظام الغذائي الغني بالبروتين في الإمساك؟ وطرق تجنبه

تناول نظام غذائي غني بـ البروتين والذي يتكون في الغالب من أطعمة حيوانية يؤدي إلى الإصابة بالإمساك، لكن ليس البروتين هو الذي يسبب هذه المشكلة على الأرجح، بل غياب الألياف في الأطعمة التي تتناولها.

أصبحت خطط الأكل الغنية بالبروتين ومنخفضة الكربوهيدرات شائعة لفقدان الوزن، لكن بالنسبة لبعض الأشخاص يعد الإمساك نتيجة شائعة.

البروتين الحيواني، فيتو

البروتين في حد ذاته لا يسبب الإمساك لكن المصادر الحيوانية للبروتين، مثل الدجاج والأسماك لا تحتوي على الألياف بالنسبة لبعض الناس، نتيجة الإفراط في تناول هذه الأطعمة يمكن أن يكون الإمساك والانتفاخ وفقًا لموقع "webMD" الطبي.

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هل النظام الغذائي الغني بالبروتين يسبب الإمساك؟

توجد العديد من المصادر الغذائية الغنية بالبروتين. ويشملوا:

لحم أحمر

دواجن

سمك ومأكولات بحرية

بيض

البقوليات والفاصوليا، بما في ذلك العدس والتوفو

المكسرات

منتجات الألبان مثل الزبادي اليوناني والجبن

المكملات الغذائية مثل مسحوق البروتين وألواح التغذية والمخفوقات

وتحتوي بعض الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل المكسرات والبقوليات على الألياف، والألياف الغذائية هي نوع من الكربوهيدرات غير القابلة للهضم والتي تأتي من النباتات، وقد تكون الألياف قابلة للذوبان أو غير قابلة للذوبان، وكلا النوعين يدعمان صحة الأمعاء وتساعد الألياف غير القابلة للذوبان على وجه الخصوص على تجنب الإمساك.

الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم والدواجن والأسماك لا تحتوي على أي ألياف، وإذا كان الشخص يتناول نظامًا غذائيًا عالي البروتين يتكون فقط أو بشكل أساسي من هذه الأطعمة، فقد يؤدي ذلك إلى الإمساك.

تناول الماء والسوائل ضروري أيضًا لتجنب الإمساك، تحتوي مصادر البروتين الحيواني على رطوبة طبيعية ومع ذلك، فإن محتواها المائي قد لا يكون كافيًا لتقليل الإمساك.

المكملات الغذائية مثل مسحوق البروتين عادة ما تكون مصنوعة من مصادر نباتية مثل القنب أو فول الصويا، ويمكن أيضًا أن تكون مصنوعة من منتجات الألبان.

تحتوي بعض مساحيق البروتين على الألياف، لكن الكثير منها لا يحتوي عليها وقد تحتوي مساحيق البروتين أيضًا على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر، لمعرفة ما تحصل عليه في أي مكمل غذائي بما في ذلك مسحوق البروتين تحقق دائمًا من الملصق.

كيف يسبب الكثير من البروتين الإمساك؟

يسبب البروتين الإمساك إذا كان النظام الغذائي لا يتضمن ما يكفي من الألياف والسوائل، وإذا كان الشخص يتناول الكثير من البروتين الحيواني، فقد تتناول عددًا أقل من الأطعمة الغنية بالألياف.

لا بأس بتناول الكثير من البروتين، وقد يصبح الأمر مشكلة فقط إذا قمت باستبدال الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الخضروات والفاصوليا، بالبروتين الحيواني

يوفر البروتين فوائد صحية مهمة ويحتوي البروتين على الأحماض الأمينية اللازمة لبناء وإصلاح الأنسجة العضلية والعظام، والبروتين ضروري أيضًا للصحة الهرمونية ويؤدي تناول البروتين إلى الشعور بالشبع وينظم نسبة السكر في الدم، وهو ما قد يكون مفيدًا عندما تحاول إنقاص الوزن.

إن تناول الكثير من البروتين الحيواني له جانب سلبي إذا لم يقم الشخص بموازنة تناول نسبة عالية من البروتين مع الأطعمة الأخرى، ويمكن أن يكون هذا ضارًا بصحة الأمعاء ويمكن أن يسبب أعراضًا مثل الإمساك والغازات والإسهال.

يعد إفراغ الأمعاء بانتظام من الضروري للحفاظ على الصحة العامة ولوظيفة الجهاز الهضمي المثلى، إن حركات الأمعاء يوميًا أو على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع (كل يومين)، هي الطريقة التي يخلص بها الجسم نفسه من السموم والفضلات.

إذا كنت الشخص يعاني من الإمساك، فإنه يتعرض لخطر حدوث مضاعفات خطيرة، مثل ثقب الأمعاء أو انحشار البراز.

علاج الإمساك بسبب اتباع نظام غذائي عالي البروتين

إذا أصبحت حركات الأمعاء غير منتظمة وذلك بسبب النظام الغذائي الغني بالبروتين، فإن إضافة الألياف والسوائل إلى النظام الغذائي سيساعد.

الإمساك قد يجعل الشخص يشعر بالخمول، لكن زيادة مستوى النشاط البدني يمكن أن يساعد الأمعاء على التحرك بحرية أكبر.

قد يكون الاستخدام العرضي للأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تقلل الإمساك مفيدًا، وتشمل هذه المسهلات التي تشكل كتلة كبيرة وملينات البراز ومن المهم الحصول على موافقة أخصائي الرعاية الصحية أولًا، خاصة إذا كانت سيدة حامل أو لدي الشخص حالة مرضية كامنة مثل مرض السكري أو أمراض الكلى.

تجنب الإمساك الناتج عن نظام غذائي عالي البروتين

يمكن تجربة هذه الاستراتيجيات لتقليل الإمساك والحفاظ على صحة الأمعاء مع اتباع خطة تناول نسبة عالية من البروتين:

موازنة كل وجبة، بحيث تقوم بتضمين طعام غني بالألياف إلى جانب البروتين. يمكن أن يكون ذلك بسيطًا مثل إضافة سلطة جانبية أو خضار إلى طبق العشاء، جنبًا إلى جنب مع قطعة من الدجاج أو السمك.

استبدل الأطعمة النباتية الغنية بالبروتين مثل الفول والتوفو بالبروتينات الحيوانية مثل اللحوم أو الديك الرومي.

إذا كانتن وجبة الإفطار اليومية عبارة عن البيض، فحاول التبديل بين البيض ودقيق الشوفان والزبادي اليوناني بدلًا من ذلك، ويمكن زيادة محتوى الألياف في هذه الأطعمة الصحية من خلال الوظائف الإضافية مثل بذور الشيا أو بذور الكتان.

اختر وجبات خفيفة غنية بالألياف بين الوجبات، مثل حفنة من اللوز أو الفاكهة وقد يكون البرقوق أيضًا خيارًا جيدًا.

زيادة تناول السوائل أثناء وبعد الوجبات، تساعد السوائل على تحريك البراز عبر الجهاز الهضمي ويمكن أن تقلل من الإمساك، الماء هو الأفضل عادةً، إذا كنت تحاول إنقاص الوزن،

تجنب عصائر الفاكهة السكرية.

زيادة مستوى نشاطك البدني عن طريق ممارسة الرياضة في كثير من الأحيان يمكن أن يحفز وظيفة الأمعاء. حاول المشي أو ركوب الدراجة بعد تناول الطعام.

البروتين النباتي، فيتو

ما هي كمية البروتين التي تحتاجها كل يوم؟

تتأثر كمية البروتين التي تحتاجها يوميًا بعدة عوامل. يشملوا:

الجنس

حالة الحمل أو الرضاعة

عمر

وزن

مستوى النشاط

المبادئ التوجيهية الحالية للبدل الغذائي الموصى به (RDA) للبروتين هو 0.36 جرام لكل رطل من وزن الجسم، يمثل RDA الحد الأدنى من البروتين الذي يجب عليك تناوله يوميًا قد لا يكون هذا كافيًا للأشخاص النشطين جدًا أو للأشخاص الذين يقومون بالرضاعة الطبيعية.