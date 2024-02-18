مكون من النبات واللحوم، ابتكار أرز وردي اللون في كوريا الجنوبية

قطع الباحثون الكوريون الجنوبيون خطوة كبيرة في مجال الإنتاج الغذائي المستدام، بتطوير نوع مختلف من الأرز الهجين المملوء بعضلات البقر والخلايا الدهنية؛ ما شكل حبة وردية زاهية ملفتة للنظر تمزج بين مكونات النبات واللحوم.

نوع مختلف من الأرز



وبحسب موقع "engadget" الهندي، قدم هذا الابتكار نهجًا جديدًا لمصادر البروتين؛ بهدف تقديم بديل للحوم البقر التقليدية بأسعار معقولة وصديق للبيئة.

وقال الموقع، إن عملية الإنتاج تتضمن طلاء حبوب الأرز التقليدية بجيلاتين السمك وزرعها بالخلايا الجذعية الدهنية والعضلات المزروعة في المختبر والتي يتم الحصول عليها من الأبقار، مبينا أنه على مدار فترة تتراوح من 9 إلى 11 يومًا، يخضع الأرز لعملية تحول، حيث يصبح ممزوجًا باللحوم والدهون؛ ما يؤدي إلى تحوله للون وردي فريد.

وأضاف أن النهج المبتكر لا يقدم نكهة جديدة فحسب، بل يعزز أيضًا محتوى البروتين بشكل كبير، حيث يحتوي الأرز الهجين على بروتين أكثر بنسبة 8% من الأرز العادي.

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أرز يحتوى على دهون صحية



علاوة على ذلك، فهو يحتوي على دهون صحية؛ ما يساهم في الحصول على صورة غذائية أكثر توازنًا.

ولفت إلى أن الفوائد البيئية لهذا الأرز الهجين جديرة بالملاحظة أيضًا؛ إذ يرتبط إنتاج لحوم البقر التقليدي ببصمة كربونية كبيرة، لكن الباحثين يقدرون أن الأرز الهجين يصدر غازات دفيئة أقل بثماني مرات، فلكل 100 غرام من البروتين يتم إنتاجه، من المتوقع أن يطلق الأرز الهجين أقل من 6.27 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بـ 49.89 كيلوغرام المنبعثة من لحم البقر للكمية نفسها من البروتين.

وأضاف أن الأرز الهجين يقدم فوائد اقتصادية؛ إذ إن لحم البقر التقليدي يمكن أن يكون مكلفًا، فيبلغ سعر الكيلوغرام الواحد حوالي 14.88 دولار، وتوقع الباحثون أنه يمكن إنتاج الأرز مقابل أقل من 2.23 دولار للكيلوغرام إذا تم تسويقه تجاريًا.

وهذه التكلفة يمكن أن تجعله مصدرًا للبروتين يسهل الوصول إليه لعدد أكبر من السكان.

كما أن تعدد استخدامات هذا الأرز الهجين يفتح إمكانيات لمزيد من الابتكار؛ إذ يمكن أن تتضمن المحاولات المستقبلية أنواعًا مختلفة من اللحوم أو الأسماك؛ ما يلبي تفضيلات الطهي المتنوعة، وفقا للموقع.

وختم قائلا، إنه سواء أصبح الأرز الهجين عنصرا أساسيا رئيسًا أو بقي منتجا متخصصا، فإن تطويره يمثل خطوة مهمة نحو حلول غذائية أكثر استدامة وابتكارا.

