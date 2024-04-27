كلمة السر في إقامة لعازر

في سبت لعازر إن رجعنا لبشارة معلمنا يوحنا وبالتحديد الإصحاح الحادي عشر، نجد فيها عتاب من مرثا اخت لعازر ل السيد المسيح إذ قالت له: "يَا سَيِّدُ، لَوْ كُنْتَ ههُنَا لَمْ يَمُتْ أَخِي!"، وعندما وصلوا لقبر أخيها لم يكن لديها الادراك الكافي لتعرف أن أخيها سيقوم من الموت إذ قالت ل المسيح: "يَا سَيِّدُ، قَدْ أَنْتَنَ لأَنَّ لَهُ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ".

ولكن كلمة السر في تلك المعجزة المدهشة هي عندما قال السيد المسيح لها بعد جملتها تلك: "أَلَمْ أَقُلْ لَكِ: إِنْ آمَنْتِ تَرَيْنَ مَجْدَ اللهِ؟"، لأن الإيمان هو القادر أن يجعلنا نرى نعمة الله تصنع أكثر مما نطلب أو نتمنى، فبالإيمان انتقل الجبل، وبالإيمان والتصديق في وعود الله حصل إبراهيم أبو الأباء على اسحق، وبالإيمان تحققت المعجزات حتى التي لم يكن العقل يومًا ما يتصورها.

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فالإيمان وعندما نؤمن بصدق أن الله قادر أن يقيمنا من قبر أحزان نفوسنا، ويكسر شوكة موت اليأس المتملك على قلبنا، نرى نعمته واضحة وسندته القوية ونعمته الغنية وهي تعيد ترتيب المشهد كله حتى نفرح وحتى تعود الحياة بالفرح والنور داخل قلوبنا مجددًا ولا يدع نفوسنا تقع فريسة مستمرة أمام شيطان اليأس.

فحتى لو كنت تظن أنك ضعيف ووحيد ويائس ولكن لك إيمان قوي، فثق أن الله لن يخذل قلبك فهو الذي وعد وقال: "إِنْ كُنْتَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُؤْمِنَ. كُلُّ شَيْءٍ مُسْتَطَاعٌ لِلْمُؤْمِنِ"، ومادام بداخلك الإيمان، ثق أنك تستطيع أن تقوم مجددًا بنعمته القوية ومحبته الغامرة لك.

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