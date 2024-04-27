السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

كلمة السر في إقامة لعازر

في سبت لعازر إن رجعنا لبشارة معلمنا يوحنا وبالتحديد الإصحاح الحادي عشر، نجد فيها عتاب من مرثا اخت لعازر ل السيد المسيح إذ قالت له: "يَا سَيِّدُ، لَوْ كُنْتَ ههُنَا لَمْ يَمُتْ أَخِي!"، وعندما وصلوا لقبر أخيها لم يكن لديها الادراك الكافي لتعرف أن أخيها سيقوم من الموت إذ قالت ل المسيح: "يَا سَيِّدُ، قَدْ أَنْتَنَ لأَنَّ لَهُ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ".

 

ولكن كلمة السر في تلك المعجزة المدهشة هي عندما قال السيد المسيح لها بعد جملتها تلك: "أَلَمْ أَقُلْ لَكِ: إِنْ آمَنْتِ تَرَيْنَ مَجْدَ اللهِ؟"، لأن الإيمان هو القادر أن يجعلنا نرى نعمة الله تصنع أكثر مما نطلب أو نتمنى، فبالإيمان انتقل الجبل، وبالإيمان والتصديق في وعود الله حصل إبراهيم أبو الأباء على اسحق، وبالإيمان تحققت المعجزات حتى التي لم يكن العقل يومًا ما يتصورها.

Advertisements

 

فالإيمان وعندما نؤمن بصدق أن الله قادر أن يقيمنا من قبر أحزان نفوسنا، ويكسر شوكة موت اليأس المتملك على قلبنا، نرى نعمته واضحة وسندته القوية ونعمته الغنية وهي تعيد ترتيب المشهد كله حتى نفرح وحتى تعود الحياة بالفرح والنور داخل قلوبنا مجددًا ولا يدع نفوسنا تقع فريسة مستمرة أمام شيطان اليأس.

 

جمعة ختام الصوم

أعظم أيام السنة

 

فحتى لو كنت تظن أنك ضعيف ووحيد ويائس ولكن لك إيمان قوي، فثق أن الله لن يخذل قلبك فهو الذي وعد وقال: "إِنْ كُنْتَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُؤْمِنَ. كُلُّ شَيْءٍ مُسْتَطَاعٌ لِلْمُؤْمِنِ"، ومادام بداخلك الإيمان، ثق أنك تستطيع أن تقوم مجددًا بنعمته القوية ومحبته الغامرة لك.
Facebook: @pwagih

كلمة السر السيد المسيح الايمان سبت لعازر لعازر المسيح المعجزات الكاتب بولا وجيه فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

رأيت المسيح في درب الصليب

هو يعرف.. بابا حنين (29)

ليس لي إنسان.. بابا حنين (28)

هدايا عيد الغطاس

عيد الأفراح
ads

الأكثر قراءة

ضربة جديدة، سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 27 أبريل 2024

سعر الدولار في البنك المركزي صباح اليوم السبت 27 أبريل 2024

موقف الشناوي من قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري

الأهلي يتفاوض مع عمر فايد لتدعيم خط الدفاع

جلست القرفصاء أمام جمهور الإسكندرية، سلوى محمد علي تثير الغضب والنشطاء يكشفون السر

أخبار مصر: زيادة أسعار منتجات عبور لاند، شركة شيبسي تضحك على المصريين، خطوبة ابنة حسام حسن، قصة انفصال السقا ومها الصغير

10 معلومات عن أهمية الزيارة التاريخية المرتقبة للرئيس السيسي إلى تركيا

علي معلول يحقق رقما مميزا مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

منوعات

المزيد

أعاصير وعواصف رعدية عنيفة تضرب عدة ولايات بالولايات المتحدة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 28-4-2024، أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 28-4-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 28-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم السبت 27-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الدينار الكويتي صباح اليوم السبت 27-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي صباح اليوم السبت 27 - 4 - 2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

مع تصاعد حملة خليه يعفن.. أغلى أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في السوق (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

قصة النبي هود مع قومه، تفسير الشعراوي للآية 65 من سورة الأعراف (فيديو)

ما هي حِكم الحج ومقاصده؟، دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم أكل الخوخ في المنام وعلاقته بقدوم فترة راحة

المزيد
الجريدة الرسمية