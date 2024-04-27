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اندلاع حريق هائل إثر انحراف قطار محمل ببنزين في أمريكا

انحراف قطار في أمريكا،
انحراف قطار في أمريكا، فيتو

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، باندلاع حريق هائل إثر انحراف قطار محمّل بالبنزين والبروبان بين ولايتي أريزونا ونيو مكسيكو في الولايات المتحدة.

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، فقد اشتعل الحريق في ست عربات. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، على الرغم من خروج القطار عن مساره بالقرب من الطريق السريع المزدحم.

انحراف قطار بين ولايتي أريزونا ونيو مكسيكو

وقررت السلطات إغلاق الطريق في منطقة الحادث، وهو طريق شحن رئيسي بين الولايتين وتم إجلاء سكان المنازل المجاورة.

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وفي سياق آخر، قال مسئولون أمريكيون في وقت سابق من الشهر الجاري، إن شخصين قتلا وأصيب سبعة آخرين، من ضمنهم ضابط شرطة، في إطلاق نار في مجمع "سيتي بليس دورال" (City Place Doral).

ووفقا لشرطة ميامي، اندلع شجار حوالي الساعة 3:30 صباحا في حانة بالمركز التجاري، مما دفع حارس الأمن الذي يعمل في مكان الحادث إلى التدخل، وفق ما ذكرته قناة "NBC Miami" الأمريكية.

وأشارت السلطات إلى أن المسلح المتورط في المشاجرة أخرج مسدسا وأطلق النار على الحارس وأرداه قتيلا.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الشرطة أطلقت النار على المسلح وقتلته، ولكن ليس قبل إصابة شرطي وستة من المارة في تبادل إطلاق النار.

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