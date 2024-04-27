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حوادث

بعد قليل، بدء محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف عمرو أديب

عمرو أديب ومرتضى
عمرو أديب ومرتضى منصور، فيتو

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، بعد قليل، جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

تهمًا جديدة بالسب والقذف

ويواجه مرتضى منصور، تهمًا جديدة بالسب والقذف أمام القضاء، في سب الإعلامي عمرو أديب؛ حيث اتهمه الأخير بسبه وقذفه والتشهير به.

ويُشير أديب إلى وجود أدلة تثبت هذه التهم، بما في ذلك مقاطع فيديو ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر منصور وهو يسيء له بألفاظ نابية.

نظرت وأحيلت الدعوى إلى محكمة الاختصاص

كانت القضية تم نظرها أمام محكمة جنح العجوزة، في جلستها المنعقدة يوم 18 نوفمبر الماضي، وأصدرت قرارها، بإحالة دعوى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، إلى المحكمة المختصة، لعدم الاختصاص. 

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بداية الواقعة

البداية كانت عندما أقام الإعلامي عمرو أديب دعوى قضائية ضد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، لاتهامه بالسب والقذف والتشهير به والإساءة إليه بألفاظ خارجة، عبر قناة نادي الزمالك وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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رئيس نادي الزمالك محاكمة مرتضي منصور نادي الزمالك موقع فيتو

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