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بمشاركة سيارتي الملك فاروق وعبد الحليم، 10 صور ترصد كرنفال السيارات النادرة بوسط القاهرة

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

رصدت عدسة “فيتو" أبرز 10 صور لأكبر تجمع للسيارات الكلاسيكية بوسط القاهرة، بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس نادى السيارات، الذي يمكن وصفه بأنه نادى الصفوة.  

وانطلقت مسيرة السيارات الكلاسيكية المشاركة في الكرنفال، ومنها سيارة الملك فاروق والفنان الراحل عبدالحليم حافظ، متجهة إلى ميدان التحرير، وكوبري قصر النيل، وميدان الأوبرا والعودة مرورًا بوسط البلد وميدان سليمان باشا ثم إلى نادي السيارات بشارع قصر النيل. 

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من جهته كشف  محمد عسكر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي السيارات، عن فعاليات احتفال نادي السيارات بمئويته من خلال عدد من الفعاليات، والتي تعبر عن أنشطته المختلفة، أبرزها قيام غرفة السيارات الكلاسيكية والتاريخية بالنادي بتنظيم كرنفال للسيارات الكلاسيكية والتاريخية النادرة، بالإضافة إلى موكب يدور في وسط القاهرة تبدأ فعالياته من ميدان طلعت حرب إلى سعد زغلول ثم العودة إلى ميدان طلعت حرب ثم نادي السيارات، والعديد من الأنشطة الأخرى مثل السباقات بمختلف أنواعها، التي ستقام في مدينة العلمين الجديدة.

تأسيس نادي السيارات

وكان نادي السيارات قد شهد التأسيس الأول له عام 1905 بكيان يجمع مالكي السيارات في مصر من الأمراء والنبلاء والأجانب من كبار التجار، ولكنه لم يستمر بسبب ظروف الحرب العالمية الأولى، ليعاد تأسيسه مرة أخرى في عام 1924 تحت مسمى “نادي السيارات الملكي المصري”.

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وسط البلد السيارات الكلاسيكية عبدالحليم حافظ ميدان التحرير كوبرى قصر النيل

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