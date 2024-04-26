الجمعة 26 أبريل 2024
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حوادث

قرار من النيابة بشأن مصرع 4 أشخاص في حوادث متفرقة بالغربية

مصرع 4 أشخاص في حوادث
مصرع 4 أشخاص في حوادث متفرقة بالغربية

صرحت النيابة العامة بدفن جثث 4 أشخاص لقوا مصرعهم في حوادث متفرقة بمدينة السنطة في محافظة الغربية، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحة.

 وقع الحادث الأول بطريق تاج العجم - السنطة وأسفر عن مصرع شابين، والثاني بطريق السنطة البلد - السنطة وأسفر عن مصرع شخص، والثالث بطريق شندلات ونجم عنه مصرع شاب، وجميعها حوادث موتوسيكلات.

تم إخطار الجهات الأمنية بالحوادث وانتقلت على الفور قوات الشرطة إلى مواقع الحوادث حيث أشرفت على نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى العام.

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وتحررت المحاضر اللازمة حيال تلك الواقعة.

التعامل مع مصابي الحوادث 

 من جانبه، ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، في تصريحات خاصة أدلى بها لـ"فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين. 

التعامل بواسطة المسعفين 

 ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وإنهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل غير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة، موضحا أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

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النيابة العامة محافظة الغربية الحوادث

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