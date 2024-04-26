عضو بمجلس إدارة نادي السيارات يكشف أنواع المركبات المشاركة في كرنفال وسط البلد (فيديو)

بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس نادى السيارات، والذي يمكن وصفه بأنه نادى الصفوة، نظم نادي السيارات اليوم ملتقى السيارات الكلاسيكية القديمة ذات الطراز الإنجليزي والأوروبي.

وتنطلق مسيرة السيارات الكلاسيكية المشاركة في الكرنفال ومنها سيارة الملك فاروق والفنان الراحل عبدالحليم حافظ، متجهة إلى ميدان التحرير، وكوبري قصر النيل، وميدان الأوبرا والعودة مرورًا بوسط البلد، وميدان سليمان باشا ثم إلى نادي السيارات بشارع قصر النيل.

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من جانبه قال المهندس رؤوف جعفر عضو مجلس إدارة نادي السيارات، إن هذا التجمع يتم تنظيمه سنويا، من قبل غرفة السيارات الكلاسيكية تتبع النادي إداريا، وهو اتحاد دولي لاتحاد السيارات الكلاسيكية العالمية.

وأضاف "جعفر في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن الكرنفال الخاص بهذه السيارات سيجوب شوارع وميادين القاهرة، ليرى المارة في الشوارع الثروة الجميلة، التي تمتلكها مصر.

وأشار إلى أن أنواع السيارات التي تشارك في هذا التجمع: "رولز رويس، وبنتلي والسيارات الإنجليزية الفاخرة، والسيارات الأمريكية العملاقة موديلات الأربعينات والخمسينات، والتي كانت يضرب بها المثل في الشياكة والأناقة والوجاهة".

وتابع، أن السيارات المشاركة في هذا التجمع لا تقدر بثمن، مشيرًا إلى "أن هذه السيارات لن يقوم أصحابها بعرضها للبيع ومن ثم فمن المستحيل تقييمها كمنتج للبيع والشراء".

وأشار إلى أن نادي السيارات، يقوم بمخاطبة الجهات المعنية لتمييز هذه السيارات، والتي تعتبر من التحف والانتيكات، كعمل نمر مميزة عن سائر السيارات الأخرى.

وعن الانضمام لملتقى نادي السيارات، قال عضو مجلس إدارة النادي، "إنه يمكن لأي سيارة قديمة الانضمام للنادي، لكن هناك مواصفات ومعايير يتم تطبيقها، كما أن هناك عددا لا بأس به من السيارات بلغت نحو ٤٠٠٠ سيارة قديمة منضمة للنادي".

من جهته كشف محمد عسكر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، عن فعاليات احتفال نادي السيارات بمئويته من خلال عدد من الفعاليات، والتي تعبر عن أنشطته المختلفة، أبرزها قيام غرفة السيارات الكلاسيكية والتاريخية بالنادي بتنظيم كرنفال للسيارات الكلاسيكية والتاريخية النادرة، بالإضافة إلى موكب يدور في وسط القاهرة تبدأ فعالياته من ميدان طلعت حرب إلى سعد زغلول ثم العودة إلى ميدان طلعت حرب ثم نادي السيارات، والعديد من الأنشطة الأخرى مثل السباقات بمختلف أنواعها، التي ستقام في مدينة العلمين الجديدة.

تأسيس نادي السيارات

وكان نادي السيارات قد شهد التأسيس الأول له عام 1905 بكيان يجمع مالكي السيارات في مصر من الأمراء والنبلاء والأجانب من كبار التجار، ولكنه لم يستمر بسبب ظروف الحرب العالمية الأولى، ليعاد تأسيسه مرة أخرى في عام 1924 تحت مسمى “نادي السيارات الملكي المصري”.